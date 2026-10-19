Barcelona vs Real Madrid: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el clásico español?

El futbol español se paralizará este domingo cuando el Barcelona reciba al Real Madrid en la décima jornada de LaLiga. En un partido donde los locales buscarán seguir aventajando al cuadro blanco en su búsqueda por el título de liga.

El encuentro llegará después de una semana marcada por la actividad europea y las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien cuestionó el modelo deportivo del conjunto merengue por su apuesta por reunir grandes figuras, a diferencia de los blaugrana, quienes con menos incorporaciones despliegan un mejor futbol. Sus palabras añadieron un ingrediente extra al enfrentamiento.

El Barcelona llega al clásico español en plan grande tras golear al Betis a domicilio, en un partido en el que dominó tanto la posesión del balón como la frecuencia de llegadas al área rival. Si bien el Real Madrid también goleó al Sevilla por 4-1, el encuentro quedó marcado por la polémica arbitral, luego de que Juan Iglesias, futbolista del conjunto sevillano, asegurara que las decisiones arbitrales los perjudicaron durante el partido.

El paso perfecto del Barcelona no solo se refleja en su posición en la clasificación de LaLiga, sino también en sus estadísticas. El conjunto blaugrana presume la mejor ofensiva del certamen, con 39 goles a favor en nueve partidos disputados, lo que representa un promedio de más de cuatro anotaciones por encuentro. Se trata del segundo mejor registro goleador de un equipo en sus primeros nueve compromisos en el futbol ibérico, solo por detrás del Sevilla de la temporada 1940-1941, que acumuló 42 tantos en ese mismo periodo.

Además de poder ofensivo el Barcelona posee solidez en defensa. REUTERS

Asimismo, el Barcelona ha demostrado ser un equipo equilibrado, pues cuenta con la segunda mejor defensiva de la campaña, con nueve goles encajados, la misma cifra que registra el Real Madrid. Ambos se encuentran por detrás del Atlético de Madrid en este apartado.

El Real Madrid llega al clásico respaldado por el talento de sus individualidades, con Kylian Mbappé como principal amenaza ofensiva y Jude Bellingham como pieza clave en la creación de juego. A ellos se suman Vinícius Júnior y Arda Güler, capaces de marcar diferencias en el último tercio del campo. Mientras el Barcelona presume de un juego en conjunto los merengues cuentan con el peso de sus figuras, mismas que pueden marcar una diferencia favorable para buscar sorprender en su propia cancha a un cuadro blaugrana invicto.

Mbappé podría marcar la diferencia para el Real Madrid por su velocidad en contragolpes. AFP

¿Cuándo y dónde ver el clásico español en México?

Los aficionados que quieran seguir cada jugada del Barcelona contra el Real Madrid podrán hacerlo a través de la señal de: Sky Sports, Sky+ e Izzi.