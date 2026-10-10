Mourinho los dejó plantados tras el triunfo del Real Madrid

José Mourinho no quiso hablar tras la intensa victoria del Real Madrid, la polémica con Vinícius Jr y un choque intenso con el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos, por lo que el portugués dejó plantados a todos, no compareció ante los medios ni en la rueda de prensa.

En la jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid se impuso 1-0 al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, con un jugador menos.

José Mourinho fue amonestado durante el Real Madrid - Villarreal Reuters

Mourinho fue amonestado durante el partido tras varias protestas contra el árbitro.

En el partido, Vinícius Jr vio la roja directa tras agarrarle el cabello a Saliba (72’), justo cuando había marcado el 2-0 que no se reflejó en el marcador.

El Real Madrid se impuso con mucho sufrimiento para obtener unos tres puntos valiosos, cuando previamente el Barcelona había ganado.

Vinícius Jr fue expulsado tras jalón de cabello Reuters

Varias decisiones arbitrales no gustaron a Mourinho, que lo llevaron a estar inquieto en la banca en los minutos finales del encuentro. Posiblemente, el luso no salió a dar declaraciones para tratar de evitar una posible sanción.

En el partido, también fueron amonestados los madridistas Jude Bellingham, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Konaté y Aurélien Tchoauméni.

El Real Madrid llegó a 18 puntos para estar en la tercera posición de LaLiga, mientras que el Barcelona ascendió a 24 unidades para conservar el liderato por una fecha más.