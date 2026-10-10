Partido de locura en Liga de Suecia: 11 goles en 45 minutos

Un partido de locura se vivió en la Liga de Suecia en el segundo tiempo, cuando anotaron 11 goles en 45 minutos. El AIK y el Brommapojkarna fueron los protagonistas de este partidazo que brindaron en la segunda parte en el Strawberry Arena, en Solna. El cuadro visitante llegó tener ventaja de 1-5, los empataron en tiempo de compensación y en el último minuto, consiguieron la victoria.

Tras un 0-0 en el primer lapso, la mayoría pensó que así seguirían las acciones, pero pasó todo lo contrario y salieron con otro chip al terreno de juego.

Simon Strand fue quien abrió el marcador a tan solo tres minutos de haber iniciado el segundo tiempo. Sin embargo, siete minutos después empató el cuadro local por conducto de Abdihakim Ali.

Después, el Brommapojkarna se despachó con cuatro goles para poner las cosas 1-5. Kamilcan Selver anotó doblete al 59’ y 65’, Wilmer Odefalk colaboró con uno al 61’, mientras que Anton Kurochkin aportó otro al 70’.

Cuando la mayoría pensó que todo quedaría así, sucedió lo contrario. El equipo local del AIK logró empatar 5-5, gracias a los goles de Taha Ayari (73’), Sixten Gustafsson (81’) y Johan Hove (90+8’).

¿Y qué creen? Un minuto después, el cuadro visitante respondió con un tanto que sentenció al partido, obra de Mads Hansen al 90+9’.

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El partido entre ambos equipos terminó con 19 remates para el AIK, mientras que el cuadro visitante cerró con 8. Con el triunfo, el Brommapojkarn llegó a 30 unidades para ubicarse en el puesto 11 de la tabla general, mientras que el AIK se quedó con 33 puntos y es noveno.