¡Se queda en México! Joya binacional escoge al Tri sobre Estados Unidos

México ganó la batalla por una de las joyas binacionales que tenía en disputa con Estados Unidos. Da’vian Kimbrough, delantero de apenas 16 años, tomó la decisión de continuar su carrera internacional con el Tri y ya forma parte del proceso rumbo al Mundial Sub 17 de Qatar.

La determinación fue confirmada por Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de México, quien explicó que el futbolista y su familia analizaron las posibilidades antes de inclinarse por el combinado mexicano.

Kimbrough había formado parte de las selecciones mexicanas desde la categoría Sub 15, pero en mayo volvió a abrir la disputa entre las dos federaciones al participar en un torneo internacional Sub 16 con Estados Unidos. Su aparición con el representativo estadunidense generó dudas sobre cuál sería su elección para continuar su proceso juvenil.

México, sin embargo, mantuvo el seguimiento sobre el atacante y buscó incorporarlo al proceso de la Sub 17 incluso siendo un año menor que la categoría.

Me dijo la mamá que lo iban a pensar y a los dos o tres días me dijo que Da’vian había regresado a la pretemporada y estaba muy convencido de jugar para México. Se decidió por nosotros, así que ahora está en el proceso del Mundial Sub 17”, explicó Lillini.

Un año menor y rumbo al Mundial Sub 17

Da’vian Kimbrough será convocado por segunda ocasión con la Selección Mexicana Sub 17, que comenzará una serie de tres giras internacionales como parte de su preparación para el Mundial de Qatar, programado para noviembre.

El delantero tendrá la oportunidad de medirse ante selecciones de Sudamérica, Europa y África, mientras el cuerpo técnico mexicano define al grupo que llegará a la Copa del Mundo.

Lillini destacó especialmente las condiciones de Kimbrough como centro delantero, una posición en la que el atacante ha logrado competir pese a enfrentarse constantemente con futbolistas mayores.

Es una gran noticia para nosotros porque creemos que es un jugador, un centro delantero destacado para la edad, lo llevamos a muchos torneos internacionales con un año menos y el chico responde a la altura”, señaló el responsable de las selecciones menores.

Kimbrough no será el único futbolista adelantado de categoría que estará bajo observación. Juan Carlos Martínez, jugador de Querétaro, y Matthew Arana, extremo que milita en el segundo equipo del Houston Dynamo, también son un año menores que la categoría Sub 17 y estarán contemplados para la primera gira por Sudamérica.

Para México, la decisión de Kimbrough termina, al menos dentro de este proceso juvenil, con las dudas que provocó su aparición con Estados Unidos. El delantero volvió convencido de vestir la camiseta mexicana y ahora tendrá como siguiente objetivo ganarse un lugar en el Mundial Sub 17.