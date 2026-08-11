Yan Diomande todavía no está listo en el Real Madrid

El fichaje más caro del Real Madrid, Yan Diomande, todavía no está listo para ser tomado en cuenta para un partido oficial del cuadro blanco. El técnico José Mourinho presentó varias bajas para el duelo ante el Deportivo de A Coruña por el Trofeo Teresa Herrera.

Yan Diomande no fue incluido en la lista de 22 jugadores para el tercer amistoso de pretemporada del Real Madrid, a pesar de que el extremo marfileño entrenó el lunes y martes con el grupo.

Habrá que esperar si el extremo es convocado para el amistoso ante el Schalke 04 del próximo domingo.

Se estima que el traspaso de Yan Diomande es el más caro que ha hecho el Real Madrid, valorado en 125 millones de euros, por encima de nombres de Jude Bellingham, Eden Hazard, Gareth Bale o Cristiano Ronaldo.

LAS BAJAS QUE PRESENTA EL REAL MADRID PARA EL DUELO ANTE DÉPOR:

Yan Diomande.

Marc Cucurella (recién llegó de sus vacaciones).

Ibrahima Konaté (recién llegó de sus vacaciones).

Kylian Mbappé (recién llegó de sus vacaciones).

Aurelien Tchouaméni (recién llegó de sus vacaciones).

Thibaut Courtois.

Thiago Pitarch (lesionado).

Raúl Asencio (lesionado).

Ferland Mendy (lesionado).

Eder Militao (lesionado).

Rodrygo Goes (lesionado).

LOS CONVOCADOS POR EL REAL MADRID:

La convocatoria completa es la formada por Lunin y Mestre como porteros, Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas como defensas, Camavinga, Valverde, Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Ciria como centrocampistas, y Vinícius Jr, Endrick, Espí, Brahim y Yáñez como delanteros.