Omar Artan recuerda su polémica expulsión del Mundial: “un periodo muy duro”

El árbitro somalí, Omar Artan, recordó su polémica expulsión del Mundial 2026, periodo que calificó como muy duro. El colegiado fue privado de su sueño de dirigir en el torneo tras haber sido rechazada su entrada en Estados Unidos. Ahora, será el encargado de velar las acciones de la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa.

“Fue un periodo muy duro. Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente el apoyo que recibí en todo el mundo. Estoy muy agradecido”, dijo el árbitro en una entrevista que publica la UEFA.

El árbitro Omar Artan dirigirá la Supercopa de la UEFA 2026, entre el PSG y el Aston Villa AFP

En su momento, el Departamento de Estado de EU explicó que Omar Artan estaba “vinculado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas, lo que hacía que el viajero no fuera elegible para entrar”.

El árbitro rechazó las acusaciones y a su llegada a Somalia, fue recibido como héroe.

No ha sido un camino fácil para Omar Artan. Su papá falleció trágicamente a una edad temprana y se crio separado de su mamá. Una lesión jugando confirmó su deseo de ser árbitro, pasando a dirigir partidos de barrio o encuentros escolares, hasta arbitrar en la liga somalí.

La Supercopa de la UEFA se jugará en el Estadio de Salzburgo AFP

“Tuve suerte, pero he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso. Como se pueden imaginar, crecí en una situación difícil, pero eso no me impidió perseguir mis sueños”, mencionó.

PRIMER PARTIDO DE OMAR ARTAN EN EUROPA Y YA ESTUDIÓ A LOS EQUIPOS

Omar Artan arbitrará su primer partido en Europa, lo que considera genial vivir aventuras y aprender cosas nuevas. El somalí se emplea a fondo para tener el mayor profesionalismo en la cancha del Estadio de Salzburgo, por lo que ya estudió al PSG y al Aston Villa.

“Los árbitros nos preparamos mucho para conocer a los equipos. Siempre veo jugar a los equipos. Me gusta ver futbol europeo, pero, independientemente de eso, investigo a fondo a los equipos, cómo juegan, aprendo sus comportamientos, tácticas y muchas cosas por el estilo”, dijo.

¿DÓNDE VER EL PSG VS ASTON VILLA DE LA SUPERCOPA DE EUROPA 2026?

- TNT Sports.

- Max.

Día: miércoles 11 de agosto de 2026.

Hora: 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.