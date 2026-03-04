¡Momento Random! El 'Turco' Mohamed sorprende a fan de Toluca con épica foto con una moto

La pasión de los aficionados del Toluca por su técnico Antonio “Turco” Mohamed alcanzó un nivel insólito tras la victoria ante los Pumas en la Jornada 9 de la Liga MX. Mientras abandonaban el Estadio Olímpico Universitario, varios seguidores del cuadro escarlata le pidieron al estratega fotos, pero uno de ellos sorprendió al solicitar tomarse una imagen junto a una motocicleta.

El video que circula en redes sociales muestra a Mohamed sonriendo mientras cumple la peculiar petición del fan, dejando ver su cercanía con la afición escarlata. Posteriormente, el timonel argentino también se tomó fotos con otros seguidores antes de subir al autobús oficial rumbo a Toluca, donde comenzará a planear el duelo de la Jornada 10 frente a los Bravos de Juárez.

El afecto de la afición por Mohamed no es casualidad. Desde su llegada al club mexiquense, el técnico ha logrado dos campeonatos de liga, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además de devolverle protagonismo al Toluca en la Liga MX. Con la mira puesta en la Copa de Campeones de la Concacaf y un posible lugar en el Mundial de Clubes, el estratega mantiene al equipo como serio candidato al título.

Mohamed se ha ganado el cariño y respeto de los aficionados escarlatas no solo por los títulos, sino por el estilo y carácter que imprime a su equipo, consolidando al Toluca como un club competitivo desde el inicio de la temporada.