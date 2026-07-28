Mohamed resta seriedad al MLS vs Liga MX: “lo veo como un show”

El técnico Antonio Mohamed le restó importancia al partido entre la MLS y la Liga MX, lo ve como un show y tanto él como los jugadores, lo van a disfrutar porque es un espectáculo para los aficionados.

“Obviamente lo veo como un show, vine a disfrutar, a estar relajado, los jugadores también, estamos en ese plan de disfrutar como tiene que ser, es un espectáculo para la gente que lo quiere ver, los jugadores lo van a tomar de esa manera. Vamos a salir a tomar algunas precauciones, pero alegremente a disfrutar el juego, esperemos que sea un gran espectáculo de parte de los dos lados, esa es la idea por eso es un evento para que la gente disfrute”, mencionó “El Turco” Mohamed, estratega de la Liga MX, en conferencia de prensa.

Antonio Mohamed criticó que el MLS vs. Liga MX All-Star Game esté muy pegado a los grandes eventos del verano Mexsport

Por su parte, Dean Smith, técnico del equipo de la MLS y de Charlotte FC, coincidió en que el evento es un show.

“Sabemos cómo poner un show. Los fanáticos esperan verlo y quieren verlo. Se acostumbran a verlo y es parte del paquete”, declaró.

Por otro lado, Antonio Mohamed criticó que el MLS vs. Liga MX All-Star Game esté muy pegado a los grandes eventos del verano, como la Copa América, la Copa Oro o el Mundial, pero cuando la MLS se empate con el calendario, se realizará en otro momento.

“Seguramente el año que viene, cuando se empate la MLS con el calendario de lo demás, va a ser en otro momento este evento y seguramente van a poder jugar todos. Está muy pegado al Mundial, hay muchos jugadores que están de descanso, otros jugadores que recién arrancan la temporada, donde la semana que viene arranca la Leagues Cup, son todos partidos seguidos. Me parece que todo está muy apretado.

Creo que tenemos que administrar más los tiempos, el tema de los descansos, de las pausas, porque también la gente se va a saturar, los jugadores mismos si no tienen unas vacaciones correctas. El evento es muy bueno, pero hay que buscar el momento justo para hacerlo”, indicó.

Mohamed destacó que desde hace varios años se viene gestando la rivalidad entre MLS y Liga MX, con los torneos de la Leagues Cup, la Concachampions, pero cuando rueda el balón, todos quieren ganar.

“Es una fiesta, ojalá que sea un gran espectáculo para que la fiesta culmine y que gane el mejor en este caso. La competitividad existe, pero no debemos dejar de lado que es un espectáculo para la gente que lo quiere ver”, agregó.