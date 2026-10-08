MLB planea cambio de formato en 2027 y una decisión insólita para la postemporada

Major League Baseball presentó una nueva propuesta a la Asociación de Jugadores que contempla cambios en el calendario de temporada regular y el formato de los playoffs. Entre las principales modificaciones destacan la reducción de juegos por equipo en temporada regular, la incorporación de un día de descanso semanal y una nueva dinámica para definir los enfrentamientos de la postemporada.

Uno de los puntos centrales del plan consiste en ampliar las Series Divisionales de un máximo de cinco encuentros a siete. Además, los equipos con mejores posiciones de siembra tendrían la posibilidad de seleccionar a sus rivales tanto en la Ronda del Comodín como en la siguiente fase, una medida que cambiaría la forma de definir los cruces durante octubre.

Grandes Ligas planea cambios para 2027 IG: @mlb

En los Wild Cards el tercer sembrado de cada liga, correspondiente al campeón divisional con el tercer mejor récord, podría elegir entre el quinto y el sexto clasificado. La selección se realizaría una vez que termine la temporada regular, por lo que los equipos conocerían a sus posibles rivales antes del inicio de los playoffs.

La propuesta también daría una facultad similar al primer sembrado de cada liga. Una vez que concluya la Ronda del Comodín, el equipo con la mejor posición elegiría a cuál de los ganadores de esa fase enfrentaría en las Series Divisionales. Con este mecanismo, MLB busca aumentar la relevancia de los resultados de la temporada regular y generar nuevos enfrentamientos entre equipos.

MLB busca regresar a una temporada de 154 juegos

La propuesta establece que, a partir de 2029, cada equipo disputaría 154 encuentros de temporada regular, ocho menos que los 162 que contempla el calendario actual. La cifra corresponde a un formato utilizado durante buena parte de la historia de Grandes Ligas, principalmente entre 1904 y 1960.

MLB planea cambios IG: @MLBONFOX

El nuevo calendario incluiría un día de descanso programado los lunes, con excepción de uno o dos juegos que podrían formar parte de una nueva ventana exclusiva de televisión nacional. Los equipos que jueguen ese día tendrían su descanso el jueves de la misma semana.

MLB señaló que el esquema de descansos ya cuenta con antecedentes en las Ligas Menores, donde permite que la mayoría de los peloteros tenga dos noches consecutivas libres después de los partidos diurnos del domingo. La organización también considera que esta distribución podría reducir los movimientos constantes en los rosters y beneficiar la salud de los peloteros.

Finalmente, la propuesta contempla que la reducción de partidos no implique recortes salariales para los jugadores. Los umbrales relacionados con bonos, opciones contractuales y otras disposiciones similares se ajustarían de manera proporcional al nuevo calendario.