Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: los 10 atletas mexicanos que debes conocer
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebran 100 años de historia en Santo Domingo.
Santo Domingo está listo para recibir, a partir del 24 de julio, a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, una edición histórica porque la competencia celebra su centenario. Cien años de historias, medallas, récords y atletas que han convertido a esta justa en una de las grandes fiestas deportivas de la región.
República Dominicana será, por tercera ocasión, la sede de los Juegos que reunirán a miles de deportistas de Centroamérica y el Caribe en 40 disciplinas. Para México, además, comienza un nuevo desafío: defender su dominio regional y continuar con el objetivo de llegar a Los Ángeles 2028 con una nueva generación de figuras.
Entre los cientos de atletas mexicanos que competirán en Santo Domingo hay nombres que ya conocen la gloria internacional, jóvenes que buscan dar el salto definitivo y deportistas que pueden convertirse en las grandes historias de estos Juegos del Centenario.
Estos son los 10 atletas mexicanos que debes conocer.
- Osmar Olvera: Múltiple medallista olímpico y mundial que viene de brillar en la Superfinal de la Copa del Mundo en Beijing 2026. Olvera debuta en Juegos Centroamericanos y del Caribe en busca de una nueva presea en su currículum.
- Randal Willars: Llega motivado tras obtener el bronce en la plataforma de 10 metros del Mundial de Singapur 2025 ejecutando el clavado 109B, el salto con mayor grado de dificultad en el mundo.
- Alejandra Valencia: la doble medallista olímpica, quien buscará revalidar su hegemonía en el arco recurvo tras asegurar el oro en la Copa Merengue, evento clasificatorio para estos juegos.
- Andrea Maya Becerra: la jalisciense se presenta como la indiscutible número uno del mundo en arco compuesto; firmó un 2025 histórico con cinco medallas en dos meses, incluyendo oros en los Juegos Mundiales y en el Campeonato Mundial de Gwangju.
- Prisca Awiti: En los deportes de combate, la atención estará sobre la judoca, histórica ganadora de plata en los Olímpicos de París 2024, quien ha diseñado su recuperación médica meticulosamente para alcanzar su pico de forma en Santo Domingo.
- Yareli Acevedo: La flamante campeona del mundo en la exigente carrera por puntos de ciclismo de pista.
- Alegna González: La marchista subcampeona mundial en los 20 km y poseedora de tres récords nacionales recientes, quien busca la medalla de oro regional que falta en su vitrina.
- Diego Villalobos: La carta fuerte que representa la vanguardia como pionero varonil en la natación artística; como medallista mundial de bronce en solo técnico, es una pieza clave y fundamental a seguir en el centro acuático caribeño.
- Uziel Muñoz: Busca revolucionar las pruebas de campo tras hacer historia con su medalla de plata en el Mundial de Tokio 2025, impulsando la bala a un récord nacional de 21.97 metros.
- Matías Grande: La juventud no está peleada con la experiencia, el arquero mexicano es una de las grandes promesas del tiro con arco. Busca afianzarse rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.