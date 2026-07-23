Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: los 10 atletas mexicanos que debes conocer

Santo Domingo está listo para recibir, a partir del 24 de julio, a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, una edición histórica porque la competencia celebra su centenario. Cien años de historias, medallas, récords y atletas que han convertido a esta justa en una de las grandes fiestas deportivas de la región.

República Dominicana será, por tercera ocasión, la sede de los Juegos que reunirán a miles de deportistas de Centroamérica y el Caribe en 40 disciplinas. Para México, además, comienza un nuevo desafío: defender su dominio regional y continuar con el objetivo de llegar a Los Ángeles 2028 con una nueva generación de figuras.

Entre los cientos de atletas mexicanos que competirán en Santo Domingo hay nombres que ya conocen la gloria internacional, jóvenes que buscan dar el salto definitivo y deportistas que pueden convertirse en las grandes historias de estos Juegos del Centenario.

Estos son los 10 atletas mexicanos que debes conocer.