Inter Miami, en pausa: no hay fecha de regreso para Lionel Messi

La incertidumbre se apodera del entorno del Inter Miami. Tras la conclusión del Mundial 2026, el director técnico del equipo, Guillermo Hoyos, confirmó este miércoles que no existe una fecha definida para la reincorporación de Lionel Messi. El capitán argentino, tras vivir el proceso mundialista y la amarga derrota en la final frente a España (1-0), se encuentra actualmente en Rosario junto a su familia en un periodo de descanso necesario.

Hoyos fue enfático al explicar la situación de sus figuras. Además de Messi, el volante internacional Rodrigo De Paul tampoco estuvo presente durante la reanudación de actividades del club, que logró una victoria por 3-2 ante el Chicago Fire.

La Roja le hizo pasillo a Messi. Reuters

"No hay una fecha de regreso", declaró el estratega tras el encuentro, priorizando el bienestar de sus jugadores. "Confiamos tanto en ellos y los queremos tanto. Van a estar cuando ellos realmente estén muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo. Fueron 50 días de mucha tensión, mucho partido. Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental", añadió Hoyos, subrayando que la directiva otorgará el espacio que tanto el astro argentino como De Paul requieren para recuperarse.

Mientras el equipo gestiona la ausencia de sus referentes, la agenda del Inter Miami, vigente campeón de la MLS, no se detiene. El equipo se prepara para visitar este sábado al Montreal, antes de recibir al Columbus Crew el 1 de agosto. Posteriormente, el 5 de agosto, el conjunto de Florida iniciará su participación en la Leagues Cup, el torneo anual que mide a los equipos de la MLS frente a los de la Liga MX, un certamen que se prolongará hasta principios de septiembre.

Luis Suárez espera a Messi en el Inter Miami, su socio de mil batallas. Reuters

Uno de los puntos es la posible participación de Lionel Messi en el Juego de las Estrellas, programado para el 29 de julio en Charlotte. El evento enfrentará a un combinado de figuras de la MLS contra uno de la Liga MX.

Aunque Messi fue votado por el público para asistir, la historia reciente arroja dudas sobre su presencia. El año pasado, el delantero se negó a participar en este compromiso de exhibición, lo que derivó en una fecha de suspensión impuesta por la liga. Con el antecedente de su falta de interés en este tipo de encuentros y el estado actual de descanso del jugador, su participación en Charlotte se mantiene como una incógnita.