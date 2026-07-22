¿La Liga MX y la MLS en la Copa Libertadores? La Conmebol abre la puerta al regreso de Norteamérica

La posibilidad de que equipos de la Liga MX y la MLS regresen a disputar la Copa Libertadores ha vuelto a animar a los protagonistas del ámbito continental. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, reafirmó su total apertura para integrar a las ligas de Norteamérica en el máximo certamen de clubes de Sudamérica, reactivando la ilusión de millones de aficionados.

Aunque el interés por elevar la competitividad y el alcance comercial del torneo es evidente, Domínguez fue enfático en un punto crucial: la decisión no depende exclusivamente del ente sudamericano. "La puerta quedó abierta, pero si quieren regresar tienen que hacerlo a través de la Concacaf", explicó el dirigente, delegando la responsabilidad administrativa a la confederación que rige a México y Estados Unidos.

El Maracaná, un escenario clásico de Sudamérica. X: @FluminenseFC

Este posicionamiento subraya que cualquier integración requiere un acuerdo formal entre ambas confederaciones, un proceso complejo pero no inédito en la historia del futbol hemisférico.

El factor Inter Miami y el éxito del Mundial 2026

La propuesta ha ganado tracción tras las declaraciones de Jorge Mas, propietario del Inter Miami. El empresario confirmó públicamente que ha mantenido conversaciones con Alejandro Domínguez para explorar la participación de los campeones de la MLS y la Liga MX en la Libertadores. Para Mas, integrar a los clubes norteamericanos es un paso natural para el crecimiento del futbol en el continente, además de lo atractivo de ver a Messi en acción en el sur del contienente.

Asimismo, el éxito económico que supuso el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 es un valor agregado a acelerar la alianza.

Por otra parte, la participación de equipos fuera de Sudamérica no es ajena a la historia del torneo. Los equipos mexicanos compitieron en la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, alcanzando finales memorables con clubes como Cruz Azul, Chivas y Tigres. Por su parte, franquicias de la MLS como el DC United ya tuvieron roce con la Conmebol al participar en la extinta Copa Merconorte y la Copa Sudamericana en años anteriores.

El campo de Estudiantes de la Plata. X: @EdelpOficial

Por ahora, el proyecto se mantiene en la fase de análisis y expectativas. Aunque no existe una oficialización ni fechas tentativas, el respaldo público de la Conmebol y el empuje de propietarios influyentes en la MLS sugieren el regreso de estos mercados al escenario sudamericano.