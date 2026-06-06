Místico reapareció con éxito en la Arena México tras lesión

Místico tuvo un regreso triunfal en la Arena México, después de recuperarse de su lesión. ‘El Sky Team’, integrado por ‘El Rey del Plata y Oro”, Máscara Dorada y Neón, se llevaron la victoria sobre la tercia del ‘Galeón Fantasma’, comandada por Zandokan Jr, Difunto y Furia Roja en la batalla estelar del Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)

Místico volvió en gran forma a los cuadriláteros Foto: CMLL

Tal como lo dijeron hace unos días, los rudos le tuvieron preparada una bienvenida a Místico. En la presentación, fueron por ella y la pusieron en el centro del ring. Cuando el ídolo mexicano llegó, lo invitaron a descubrirla.

Fue entonces cuando el Perico Zakarías salió del saco, momento en el que los rudos se abalanzaron sobre Místico y compañía. ‘El Galeón Fantasma’ se adueñó de la primera caída.

‘El Sky Team’ se repuso para ganar el segundo y tercer episodio, momento en el que los presentes ovacionaron ‘La Mística’ sobre Difunto para dar por finalizada la lucha.

En otro combate, Soberano Jr se llevó el mano a mano, tras vencer a Komander. ‘El lujo de la lucha libre’ tuvo un gran apoyo de sus “novias” y también la Arena México coreó el “Siuuu” que realizó sobre el cuadrilátero.

Por su parte, Villano III Jr, Hijo del Villano III y Bárbaro Cavernario, se llevaron el triunfo sobre The Beast Mortos, Black Tiger y Sammy Guevara. Tras la batalla, los herederos de “La Dinastía Imperial” pidieron una oportunidad por el título de Parejas de ROH.

“No hay de otra, los superamos, queremos una oportunidad por el Campeonato de Parejas de ROH. Taurus, eres hombre o no”, exclamó Villano III Jr.

El público presionó a los rivales y Sammy Guevara cerró el trato con un “Yes”.

En la tercera lucha, Lluvia, Garra Negra y Kira se impusieron a Lady Frost, Dark Silueta y Keyra.

Por su parte, Brillante Jr, Diamond y Oro Jr terminaron con el brazo en todo lo alto, ante Pólvora, Coyote y Vaquero Jr.

En la batalla inicial, Rey Cometa y Espíritu Negro se llevaron el triunfo, al vencer a Infarto y Cerebro Negro Jr.