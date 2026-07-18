Hamilton choca su Ferrari; Antonelli lidera la última práctica de Bélgica y Checo Pérez en 20

La última práctica del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 2026 dejó al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli como el más veloz controlando la tanda con una décima de diferencia respecto al McLaren de Lando Norris en lo que parecía una copia de la segunda práctica del viernes.

Antonelli logró un mejor giro de 1m45.900s en la parte intermedia de la sesión con la goma blanda llegando a superar por un momento hasta por 1.2 segundos a su compañero George Russell.

Lando Norris finalizó en la segunda plaza pero tiene una sanción pendiente de 10 lugares para la calificación por reemplazo de piezas en su unidad de potencia. Detrás del campeón de mundo se colocó Max Verstappen que ha encontrado un mejor ritmo con su Red Bull gracias a la modificación del alerón trasero dejando de lado el controvertido “macarena”.

Russell se colocó cuarto al final recortando su desventaja a tres décimas de segundo superando a Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo y piloto de Ferrari sufrió un fuerte impacto entre las curvas 12 y 13, similar al de Pierre Gasly del viernes, dañando la parte trasera derecha de su Cavallino Rampante justo cuando la sesión estaba llegando a su final.

Charles Leclerc, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar cerraron los 10 primeros.

¿Cuál fue la posición de Sergio Pérez en la FP3 de Bélgica?

El piloto mexicano Checo Pérez se ubicó en el puesto 20 con un mejor registro de 1m48.990s quedando a tres segundos de diferencia respecto a Antonelli.

Valtteri Bottas se posicionó 17 con el segundo Cadillac.

La sesión de clasificación se realizará a las 8 de la mañana de este sábado con condiciones de pista seca.