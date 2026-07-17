¿Quién es Duk? El delantero de Cabo Verde que debutó con gol en Atlas

Atlas encontró una respuesta inmediata en uno de sus refuerzos para el Apertura 2026. Luís Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como Duk, necesitó apenas su primer contacto con el balón para marcar en su debut con los Rojinegros y colaborar en la victoria que le dio al equipo sus primeros tres puntos del torneo.

El delantero caboverdiano llegó a Guadalajara como parte de la renovación que vive el club tras la llegada de Grupo Prodi como nuevo propietario. Después de su paso por el futbol español, el atacante comenzó su etapa en la Liga MX con un estreno inmejorable al convertirse en protagonista desde sus primeros minutos sobre la cancha.

Su anotación también despertó el interés de muchos aficionados que buscan conocer el recorrido del nuevo atacante rojinegro y cómo llegó al futbol mexicano.

¿Quién es Duk, el nuevo delantero del Atlas?

Duk tiene 26 años y nació en Lisboa, Portugal. Sin embargo, a nivel internacional representa a la Selección de Cabo Verde, país del que son originarios sus padres.

El atacante se formó en las fuerzas básicas del Benfica, uno de los clubes con mayor tradición en Portugal. Tras completar su proceso de formación dio el salto al futbol escocés para incorporarse al Aberdeen FC, donde comenzó a consolidarse como futbolista profesional.

Durante dos años y medio defendió los colores del conjunto escocés y acumuló 113 partidos oficiales. En ese periodo registró 27 goles y 13 asistencias, números que llamaron la atención del Leganés, equipo que decidió incorporarlo al futbol español.

A principios de 2025 llegó al conjunto madrileño para disputar la segunda mitad de la temporada en LaLiga. En esa primera etapa participó en 10 encuentros, aunque no logró registrar goles ni asistencias y el club terminó perdiendo la categoría.

Ya en la Segunda División de España encontró mayor continuidad. Disputó 37 partidos, marcó cuatro goles y repartió cinco asistencias antes de cerrar su ciclo en el futbol español.

Ahora, Atlas apostó por su incorporación para reforzar el ataque rumbo al Apertura 2026 y el delantero respondió de inmediato con un gol en su presentación oficial.

Duk eligió representar a Cabo Verde

Aunque nació en Portugal y vistió la camiseta de las selecciones Sub-18 y Sub-19 lusas, Duk decidió cambiar de representativo para competir con Cabo Verde en categoría mayor.

Con los equipos juveniles portugueses disputó 14 partidos y anotó cuatro goles antes de optar por representar al país de origen de su familia.

Su debut con la selección absoluta de Cabo Verde llegó el 11 de junio de 2022 durante un partido amistoso frente a Ecuador. En esa misma Fecha FIFA también participó en el encuentro contra Baréin.

Posteriormente fue considerado en partidos de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, aunque no integró la plantilla que sorprendió al futbol internacional durante el Mundial al conseguir empates frente a Argentina y España, dos selecciones que terminaron instalándose en la final del torneo.

Su convocatoria más reciente con Cabo Verde ocurrió en mayo de 2025 para los encuentros amistosos ante Malasia. Desde entonces no ha vuelto a ser llamado por la selección africana.

Duk se suma a la lista de futbolistas de Cabo Verde en la Liga MX

Con su llegada al Atlas, Duk se convirtió en apenas el cuarto futbolista originario de Cabo Verde que disputa la Liga MX.

El primero fue Valdo, quien defendió la camiseta del Atlante en 2012. Posteriormente llegó Djaniny Tavares, figura de Santos Laguna entre 2014 y 2018, mientras que Alessio Da Cruz también formó parte del conjunto lagunero.

Ahora es el turno de Duk, quien comenzó su historia en el futbol mexicano con un debut soñado. Su primer balón en la Liga MX terminó dentro de la portería rival y le permitió presentarse como uno de los refuerzos que buscarán liderar la nueva etapa de Atlas durante el Apertura 2026.