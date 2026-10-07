¡Revancha para la NLCS! Milwaukee vence a San Diego y avanza a Serie de Campeonato

La paciencia terminó por dar el resultado más dulce para los Brewers. Con una actuación madura y sin espacio para el pánico, Milwaukee derrotó 3-1 a los Padres de San Diego en el Juego 4 de la Serie Divisional, consumando la eliminación del equipo más enrachado de la postemporada y asegurando su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Luego de desperdiciar la oportunidad de barrer la serie un día antes, los locales saltaron al terreno con serenidad. El zurdo Robert Gasser cumplió con una apertura sólida de cuatro episodios, donde la única mancha en su labor fue un cuadrangular solitario de Fernando Tatis Jr. El relevo tomó la batuta sin fisuras: Aaron Ashby maniató a la ofensiva rival durante tres entradas perfectas, manteniendo la ventaja intacta.

El drama reservó su episodio principal para el octavo rollo. Con el dominicano Abner Uribe en el montículo, un hombre en base y la pizarra 3-1, Manny Machado conectó un batazo profundo al jardín central que llevaba sello de empate. Cuando la pelota parecía superar el cerco, Garrett Mitchell realizó una jugada espectacular en la barda, arrebatándole el jonrón al bateador de los Padres a pesar del contacto con la mano de un aficionado en la tribuna.

Ofensivamente, Milwaukee desgastó al pitcheo californiano a base de contacto. La alineación no registró un solo ponche sino hasta el séptimo episodio, cuando hizo su aparición el cerrador Mason Miller. Las anotaciones cayeron de forma paulatina en el tercer, quinto y sexto capítulo gracias al aporte oportuno de diferentes bates.

Brewers tendrá oportunidad de revancha en la NCLS

El triunfo clasifica a la novena de Milwaukee a la antesala del Clásico de Otoño, donde se medirá a partir de este domingo a Los Angeles Dodgers. El cruce ofrece un escenario inmejorable para la revancha: en 2025, la escuadra angelina barrió a los Brewers en su camino al bicampeonato. Ahora, Milwaukee busca romper una sequía que data de 1982 sin disputar la Serie Mundial y dar el paso definitivo hacia el primer trofeo de su historia.