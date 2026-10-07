Tampa Bay Rays barren a Yankees y avanzan a la Serie de Campeonato

Un estacazo de cuatro esquinas firmado por Víctor Mesa Jr. en la parte alta del sexto episodio quebró la paridad en la pizarra y catapultó a los Tampa Bay Rays a un triunfo de 4-3 sobre los New York Yankees. Con esta victoria, la novena floridana consumó la barrida en tres compromisos dentro de la Serie Divisional y amarró su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde la campaña 2020.

El tablazo decisivo de Mesa Jr. llegó ante los envíos del zurdo Max Fried, mandando la esférica al otro lado de la barda para colocar una ventaja de dos anotaciones que terminó por inclinar la balanza en la Gran Manzana.

La ofensiva de los visitantes no dependió de un solo batazo de largo alcance, pues Ryan Vilade también se voló la barda previamente en el encuentro, aportando una carrera fundamental para sostener la causa de Tampa Bay a lo largo del trayecto.

La parte baja de esa misma sexta entrada trajo consigo el momento de mayor tensión en el Bronx, combinando el drama del juego con la intervención directa de la revisión en video.

Drama, tecnología y pitcheo bajo presión

Con dos fuera y un corredor en circulación, Anthony Volpe conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo frente a los disparos del relevista Griffin Jax, desatando la polémica cuando un aficionado metió las manos sobre el muro e interceptó la bola justo por encima del guante de Mesa Jr.

Tras consultar la repetición, la plantilla de umpires determinó que la pelota no superaba el límite para ser cuadrangular ni habría sido capturada en terreno de juego, dictaminando un doblete remolcador que permitió a George Lombard Jr. anotar desde la primera base para apretar el marcador 4-3.

Con la del empate en posición anotadora, Jax apretó el brazo en la loma y recetó un ponche clave a Spencer Jones para sofocar la rebelión neoyorquina, asegurando el triunfo de los Rays.

.¿Cómo quedan los Playoffs en la MLB?

Tras barrer a los New York Yankees, Tampa Bay Rays ya espera rival en la ALCS (Serie de Campeonato de la Liga Americana) y este saldrá entre los White Sox y Guardians. Serie que está a favor de la novena de Chicago y se podría definir mañana mismo.

Por otro lado, Los Angeles Dodgers por tercer año al hilo se instalan en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y esperan contendiente entre San Diego Padre y Milwaukee Brewers, quienes lideran 2-1 la serie.