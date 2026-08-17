Milito revela el por qué la 'Hormiga' González no tuvo minutos ante Santos

Las Chivas se impusieron 0-1 de visitante ante Santos Laguna, como parte de la jornada 4. El triunfo, que corta una racha negativa, llega como un alivio para la hinchada rojiblanca, que celebra el regreso a los resultados positivos en el Apertura 2026.

Sin embargo, la victoria se vio ensombrecida por la ausencia de Armando González, el delantero estrella del equipo, quien se quedó en la banca en medio de fuertes rumores de una posible salida hacia Europa.

La Hormiga apunta al futbol griego. Jesus Cisneros/Mexsport

¿Por qué la Hormiga no jugó? Milito revela el motivo

Tras el partido, el técnico argentino Gabriel Milito habló con claridad sobre la situación de su centrodelantero y reconoció que está al tanto de las negociaciones.

Lógicamente que estoy al tanto de la situación, no sé qué va a ocurrir, si se quedará o finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá y que convenza también a la ‘Hormiga’ para poder cumplir el sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa”, explicó.

Al final del partido, muchos se preguntaron el por qué la Hormiga González no vio minutos en el partido, pese a la necesidad del equipo por anotar, y Milito justificó el motivo.

Preferí iniciar el partido con (Ricardo) Marín y terminar con ‘Sepu’ (Ángel Sepúlveda) para dejar a ‘Hormi’ un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones, siempre hay una ansiedad extra y necesitábamos que todo el mundo estuviera enfocado en el partido”, señaló.

Finalmente, Milito no dejó nada en el aire y puso el futuro del canterano en la directiva, sin embargo, si no llegará una buena oferta, el DT dejó en claro que seguirá confiando en González.

Si ‘Hormi’ se queda volverá a jugar porque es un jugador fantástico para nosotros, es muy importante… Si esta posibilidad se concretara y ‘Hormiga’ diera ese paso, estaría feliz y sería un progreso. Lo acompañaría con mucha felicidad”, finalizó.

¿Cómo va la negociación entre Olympiacos y Chivas por la Hormiga?

En un inicio, Olympiacos de Grecia presentó una oferta formal por Armando González, pero Chivas la rechazó al considerarla insuficiente.

El club rojiblanco mantiene una postura firme: el delantero solo saldrá si se paga la cláusula de rescisión fijada en alrededor de 15 millones de euros (cerca de 17 millones de dólares) para clubes europeos.

El conjunto griego prepara una segunda propuesta en los próximos días, mientras que Guadalajara analiza la posibilidad de retener un porcentaje de los derechos económicos del jugador en caso de concretarse el traspaso.