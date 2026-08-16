¿La Hormiga González tiene un pie fuera de Chivas? Se queda en la banca contra Santos

Armando “Hormiga” González podría estar cerca de poner fin a su etapa con el Club Deportivo Guadalajara para buscar una oportunidad en el futbol europeo. Los rumores sobre una posible salida del delantero mexicano tomaron fuerza durante el fin de semana y coincidieron con una decisión de Diego Milito en la cuarta jornada del Apertura 2026.

La Hormiga permaneció en la banca durante la victoria de Chivas sobre Santos Laguna y, aunque realizó ejercicios de calentamiento durante el encuentro, no recibió minutos.

La situación llamó la atención debido a que González había participado en todos los partidos que Chivas había disputado desde su regreso de vacaciones.

La Hormiga apunta al futbol griego. Jesus Cisneros/Mexsport

Hormiga González se queda sin minutos ante Santos

Los reportes sobre el posible interés del futbol europeo cobraron mayor relevancia después de que Diego Milito decidió no utilizar a González contra Santos.

El Rebaño agotó sus cinco modificaciones durante el partido y la Hormiga incluso salió a calentar, pero finalmente no ingresó al terreno de juego. Con ello, el encuentro ante Santos se convirtió en el primero desde su regreso de vacaciones en el que el atacante no tuvo participación.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Olympiacos de Grecia ya habría tenido un primer acercamiento con Guadalajara para comenzar las negociaciones por el futbolista mexicano.

El interés del club griego llega después de una etapa en la que González había tenido presencia constante con Chivas. El jugador ya se ha proclamado como campeón de goleo con el club.

Desde su regreso de vacaciones, tras su participación con la Selección Nacional de México, disputó minutos en los tres primeros partidos del Apertura 2026 y también participó en los tres encuentros que el Guadalajara jugó durante la Leagues Cup.

La Hormiga también atraviesa una sequía goleadora

Además de los rumores sobre una posible salida, González atraviesa una racha sin marcar que ya supera los cuatro meses.

El último partido en el que consiguió anotar fue el 5 de abril de 2026, cuando marcó un doblete ante Pumas. Desde entonces, el delantero no ha vuelto a encontrar la portería, considerando el cierre del torneo anterior, los partidos que disputó con la Selección Mexicana durante la concentración extendida por la Copa del Mundo, el inicio del Apertura 2026 y la Leagues Cup.

La sequía llega en un momento en el que el futuro del atacante también está rodeado de incertidumbre.

El futbolista mexicano se perdió su primer partido desde su regreso de vacaciones. Jose Hernandez/Mexsport

¿Milito prepara la salida de González?

La decisión de no utilizar a la Hormiga ante Santos puede interpretarse en el contexto de los reportes sobre el interés del club griego, aunque no existe una confirmación de que su ausencia esté relacionada con una posible transferencia.

Otra posibilidad es que Milito simplemente haya decidido esperar para que el delantero recupere su mejor condición antes de volver a darle minutos.

En todo caso, resalta que el atacante mexicano no haya visto minutos.