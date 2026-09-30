El mexicano Miguel Ángel Chacón es nombrado presidente de la Comisión de Arbitraje en Costa Rica

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) hizo oficial el nombramiento del mexicano Miguel Ángel Chacón Viveros como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, en un esfuerzo por reestructurar y elevar el nivel del arbitraje en el fútbol tico.

La llegada del dirigente mexicano responde directamente a la intención del máximo organismo del balompié costarricense de fortalecer el trabajo de los silbantes e impulsar el uso de herramientas tecnológicas que optimicen el desarrollo de los partidos.

“La FCRF le da la bienvenida al señor Miguel Chacón como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. Le deseamos el mejor de los éxitos.”

La trayectoria de Chacón en México

Chacón cuenta con un bagaje importante en la Primera División de México, donde se desempeñó como árbitro central dirigiendo múltiples encuentros de la máxima categoría y formando parte activa de diversos torneos en el ámbito nacional.

Posteriormente, su trayectoria dio un giro fundamental hacia la especialización en justicia deportiva y tecnología, un sector donde se consolidó como uno de los perfiles más capacitados dentro de la región.

Durante un periodo de siete años estuvo al frente de la coordinación del Video Assistant Referee (VAR) en territorio mexicano, encabezando los procesos de desarrollo, implementación e instalación definitiva de este sistema en la Liga MX.

Tras culminar su gestión al frente del VAR mexicano en febrero de 2026, el especialista dio el salto al plano internacional al incorporarse como instructor oficial en proyectos para la FIFA y la Concacaf.

Miguel Ángel Chacón pitando en la Liga MX MEXSPORT

En dicho periodo, el silbante mexicano colaboró en programas de capacitación para árbitros de la zona, además de trabajar en la implementación del Football Video Support (FVS), el modelo alternativo impulsado por la FIFA para competiciones con menor infraestructura tecnológica.