¿Miedo al grito homofóbico en el Mundial 2026? FMF lanza campaña “La Ola sí, el Grito no”

Con la cuenta regresiva en curso para el arranque del Mundial 2026, en la Federación Mexicana de Futbol retoman los esfuerzos para erradicar el polémico grito del “¡ehhh, puto!”, catalogado y sancionado por FIFA como un “grito homofóbico”.

La nueva campaña se llama “La ola sí, el grito no” pretende sensibilizar a los aficionados a evitar las expresiones discriminatorias y en su lugar enfocar el aliento al apoyo a la Selección Mexicana en su camino final hacia el Mundial, con los tres amistosos (uno en territorio estadounidense).

A esta petición de la FMF, que también ha sufrido sanciones económicas por el grito, se le unen leyendas del futbol nacional. Dos generaciones que aparecerán durante dos fases de la campaña.

“Primera fase: Iniciará del 21 al 31 de mayo con dos spots que contarán con la participación de Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo. Estos mundialistas de México 1986 compartirán emotivos mensajes sobre el gran apoyo que recibieron por parte de la afición hace cuatro décadas”, explica la FMF en su comunicado.

La siguiente promoción se realizará durante el Mundial 2026, con los ojos del mundo puestos en México, Estados Unidos y Canadá.

“Para la segunda fase, que se pondrá en marcha del 1 al 30 de junio, se sumarán figuras emblemáticas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y el actual director técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, para reforzar el mensaje de unidad junto con la afición, cuyo respaldo y apoyo será clave de cara al Mundial 2026”.

Cabe recordar que no sólo la FIFA está a la caza del polémico grito en partidos con presencia de equipos mexicanos. La Concacaf también ha exhortado mediante sus campañas y sanciones a evitar esta tendencia que surge cada que un portero despeja el balón.

Sale caro el grito

En el antecedente, la última sanción formal que recibió la FMF por la Comisión Disciplinaria de la FIFA ocurrió en el 2024, luego del amistoso entre las Selecciones de México y Estados Unidos, en el Estadio Akron.

Los aficionados provocaron que el protocolo contra la discriminación se activara en reiteradas ocasiones del partido. Esto derivó en una multa de aproximadamente 1.8 millones de pesos (80 mil francos suizos).

Cabe recordar que la primera multa contra la FMF se registró en el 2015, por aproximadamente 395 mil pesos mexicanos.

Al momento, se estima un acumulado cercano a los 12 millones de pesos en multas impuestas a México como medidas disciplinarias contra actos de discriminación.