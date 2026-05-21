Mundial 2026: FIFA anuncia histórica inclusión sensorial en estadios de México, EU y Canadá

La FIFA busca convertir la Copa del Mundo en el primer gran torneo global de futbol con un enfoque integral de inclusión sensorial, una iniciativa que marca un cambio relevante en la experiencia de aficionados con alguna discapacidad.

El organismo anunció nuevas medidas de accesibilidad para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de adaptar estadios, servicios y protocolos para personas con condiciones relacionadas con sensibilidad auditiva, visual o cognitiva. La FIFA señaló que el proyecto busca establecer “nuevos estándares” de inclusión en eventos deportivos internacionales.

La relevancia de la medida radica en que los grandes eventos deportivos históricamente se han enfocado en accesibilidad física, como rampas, elevadores o espacios para sillas de ruedas, mientras que la inclusión sensorial había permanecido en segundo plano dentro de la organización de torneos masivos.

Entre las medidas contempladas se encuentran espacios sensoriales dentro de los estadios, zonas de menor estimulación auditiva, señalización adaptada, capacitación para personal operativo y herramientas tecnológicas para asistentes con necesidades específicas. La FIFA también trabaja con organismos especializados y grupos de aficionados con discapacidad para definir protocolos de atención y operación durante el torneo.

Los interiores de los carritos especiales se han desarrollado tecnologías para que personas con alguna clase de discapacidad visual, auditiva o cognitiva puedan disfrutar de la experiencia del Mundial. Reuters

El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones, lo que convertirá al torneo en la edición más grande en la historia de la competencia. De acuerdo con el organismo rector, el crecimiento del evento obliga a replantear la experiencia del espectador bajo criterios más amplios de diversidad e inclusión.

La apuesta también ocurre en un contexto de creciente presión sobre la FIFA respecto a accesibilidad. En enero, organizaciones europeas de aficionados con discapacidad acusaron al organismo de excluir económicamente a personas con discapacidad debido a los altos costos de boletos y servicios para el Mundial 2026.

Además del componente social, la iniciativa representa un precedente para otros eventos deportivos internacionales. Competiciones como Juegos Olímpicos, Eurocopas y Super Bowls han avanzado en accesibilidad física y tecnológica, pero pocas han incorporado protocolos específicos de inclusión sensorial a gran escala.

La FIFA ha insistido en que el Mundial de 2026 será utilizado como plataforma global para promover mensajes de inclusión, diversidad y combate a la discriminación.

Con más de cinco millones de aficionados proyectados en las 16 ciudades sede, el torneo servirá como una prueba internacional sobre la capacidad del deporte para integrar políticas de accesibilidad más amplias y permanentes dentro de la industria del entretenimiento masivo.