Julián Quiñones tuvo dedicatoria y festejo viral por título de goleo

Julián Quiñones logró el título de goleo en Arabia Saudita y tuvo una dedicatoria especial, tras el triplete que marcó en la goleada del Al Qadisiya de 1-5 frente a Al Ittihad. El delantero le dedicó el logro a todas aquellas personas que han estado con él en los momentos malos de su carrera.

“Creo que es un trabajo de bastantes años que vengo luchando por estar en las grandes ligas y lo he demostrado día a día, trabajo con trabajo. Esto se lo dedico a todas las personas que nunca dudaron de mí, a todos mis entrenadores que me apoyaron, a mi familia, a todas esas personas que han estado en los más malos de mi carrera”, mencionó el delantero de la Selección Mexicana tras el encuentro.

Julián Quiñones se mostró contento por el título de goleo y destacó el trabajo que se ha hecho a lo largo del torneo.

“Lo importante es que terminamos de alguna forma ganando. Todo esto es gracias al club, a todos los que han hecho posible para que esté dentro de la cancha, a mis compañeros que siempre me han motivado y hoy se vio reflejado.

Nosotros siempre nos preparamos para durar todo el torneo, todos los partidos que nos toquen. Hoy se vio reflejado que nunca le bajamos, siempre trabajamos al máximo en cada partido y el trabajo de día a día, a nuestros entrenadores que nos han inculcado a un buen trabajo físico y, por eso hoy hemos dado lo mejor de nosotros”, dijo.

FESTEJO VIRAL DE JULIÁN QUIÑONES TRAS TÍTULO DE GOLEO

Julián Quiñones tuvo un festejo viral tras conseguir el título de goleo. Todavía en la cancha, el delantero mexicano fue por una silla, se sentó pegado al banderín de tiro de esquina y uno de sus compañeros le puso una corona imaginaria.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA: