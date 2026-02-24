México se mantiene firme para el Mundial 2026, asegura Claudia Sheinbaum

Tras los hechos que azotaron a México el pasado domingo 22 de febrero, día en el que cayó El Mencho y Jalisco entró en código rojo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al Mundial 2026 por primera vez; aseguró que el país azteca recibirá su tercera Copa Mundial de la FIFA con normalidad, incluidos los 13 partidos que le corresponden.

Ante las especulaciones sobre qué sucederá con México a partir del jueves 11 de junio, momento en el que el Tri y Sudáfrica inaugurarán el Mundial 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre lo que ocurrirá respecto a la fiesta más grande del futbol:

“(Existen) todas las garantías. No hay ningún riesgo”, aseguró de manera tajante.

Pese a la seguridad de la respuesta por parte de la presidenta del país, FIFA pidió un informe a México para conocer detalle a detalle sobre lo que pasa en la nación, y así, determinar de manera oficial qué acciones se tomarán.

Todos los partidos en México del Mundial 2026

CDMX, Guadalajara y Monterrey son las sedes oficiales de México para el Mundial 2026, mismas que se distribuirán 13 partidos de los 104 juegos que se celebrarán en la siguiente edición de la copa Mundial de la FIFA.

Estos son todos los partidos en México que se celebrarán durante el Mundial 2026:

1. México Vs Sudáfrica / CDMX - Estadio Azteca, jueves 11 de junio.

2. Corea del Sur Vs Rival europeo por definir / Guadalajara – Estadio Akron, jueves 11 de junio.

3. País europeo por definir Vs Túnez / Monterrey – Estadio BBVA, domingo 14 de junio.

4. Uzbekistán Vs Colombia / CDMX – Estadio Azteca, miércoles 17 de junio.

5. México Vs Corea del Sur / Guadalajara – Estadio Akron, jueves 18 de junio.

6. Túnez Vs Japón / Monterrey – Estadio BBVA, sábado 20 de junio.

7. Colombia Vs rival de Repechaje FIFA por definir / Guadalajara – Estadio Akron, jueves 23 de junio.

8. México Vs Rival europeo por definir / CDMX – Estadio Azteca, miércoles 24 de junio.

9. Sudáfrica Vs Corea del Sur / Monterrey – Estadio BBVA, miércoles 24 de junio.

10. Uruguay Vs España / Guadalajara – Estadio Akron, viernes 26 de junio.

11. Partido de 16avos de Final (1F Vs 2C) / Monterrey – Estadio BBVA, lunes 29 de junio.

12. Partido de 16avos de Final (1A Vs 3 CFEHI) / CDMX – Estadio Azteca, martes 30 de junio.

13. Partido de Octavos de Final / CDMX – Estadio Azteca, domingo 5 de julio.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026. Mexsport

BFG