Iker Casillas calienta la Kings League: "Me encantaría pararle un penalti a Piqué" 

La Kings League, el formato de futbol-espectáculo creado por Gerard Piqué, está lista para regresar a la acción con su nueva temporada, prometiendo emociones y, sobre todo, mucho show mediático. Después del éxito internacional que experimentó el torneo con la celebración del Mundial de Naciones en Brasil, el pasado mes de enero, la atención se centra de nuevo en los clubes y presidentes originales, quienes llevarán el peso de esta nueva etapa que arranca en España.

Para marcar el inicio de esta temporada, que tiene como fecha de despegue el próximo 1 de marzo desde el Cupra Arena de Barcelona, la liga decidió recuperar su característico programa de presentación. Este evento no solo sirvió para dar a conocer las novedades del formato, sino que también propició un esperado y polémico reencuentro.

Nos referimos, por supuesto, al careo entre Gerard Piqué e Iker Casillas. Los dos íconos del futbol español, ahora presidentes de sus propios equipos en la Kings League, se mostraron "entregadísimos al show", protagonizando una serie de "enganches" verbales que se convirtieron en lo más comentado de la noche. Fieles a su rivalidad histórica, abanderando los colores del Barcelona y el Real Madrid, ambos se lanzaron dardos, aunque el foco principal de la presentación se mantuvo en la expansión y el futuro de la competencia creada por el exjugador del Barça.

Vente a ponerte los guantes y te chuto un penalti con la zurda con el equipo rival contra el que estés jugando", le reclamó Piqué a Casillas.

Este año sí quiero ir allí. Quiero participar un poco más en lo que es la Kings League, siempre y cuando mi equipo esté allí arriba y no me toquen las narices los árbitros ni el comité de organización que sois tú e Ibai".

La Kings League ha demostrado ser un fenómeno global en ascenso, cautivando a la audiencia mexicana gracias a su dinamismo y a la constante generación de contenido viral. La nueva temporada prepara el terreno para futuras expansiones internacionales.

Piqué y Casillas compartieron el éxito de Sudáfrica 2010. Mexsport

Consultados por ese duelo desde los once pasos, el excapitán de la Selección de España y leyenda del Real Madrid elevó el tono del encuentro:

Me encantaría pararle un penalti a Piqué por encima de Marcelo, sin ninguna duda. Yo a Geri verle hundido en la miseria, me encantaría. Y le pisaría yo".

El también campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y jugador de mil batallas con el uniforme azulgrana no se quedó atrás respecto a lo que su contemporáneo acababa de manifestar: "Pero qué pena, eh, que no estoy nunca hundido en la miseria. Qué pena".

A lo que Casillas respondió: