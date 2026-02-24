DECIDIDAS Summit + Festival regresa en 2026 con su quinta edición, consolidándose como el encuentro que reúne a líderes del sector empresarial, creativo e impacto convencidas de que los próximos modelos económicos se construyen en la intersección: donde el capital encuentra la cultura, la innovación se cruza con el propósito, y la creatividad redefine qué es hacer negocio.

En un momento donde las cadenas de suministro se reconfiguran, los bloques comerciales se fracturan y América Latina emerge como laboratorio de nuevos modelos económicos, DECIDIDAS reúne a las mujeres que están rediseñando cómo funciona el capital, el trabajo y el poder.

Durante tres días, del 25 al 27 de febrero de 2026, la Ciudad de México será sede de este espacio que reunirá a líderes empresariales, economistas, académicas, inversionistas, emprendedoras, artistas, científicas, atletas, periodistas, activistas y tomadoras de decisión de más de 30 industrias y 15 países, con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas, conversaciones de alto nivel y acciones concretas que aceleren un crecimiento económico más equitativo y con visión de largo plazo.

Algunas de las líderes relacionadas al mundo del deporte, son:

MARISOL RODRÍGUEZ / Directora RSC Club Tigres.

LORENA OCHOA / Golfista #1 a Nivel Mundial y Fundadora de Fundación Lorena Ochoa.

LUCÍA MIJARES / Estratega de Futbol Femenil.

FERNANDA SAINZ / CMO de Caliente.mx.

DRA. YETSA TUAKLI-WOSORNU / Fundadora y Directora del Sports Equity Lab en Stanford.

AMANDA GUTIÉRREZ / Abogada y Fundadora de Futpro.

HONEY THALJIEH / Cofundadora y Primera Capitana de la Selección Femenina de Futbol de Palestina.

AGUSTINA DE GIOVANNI / Mental Performance Coach.

ADRIENE MISHLER / Actriz, Maestra Internacional de Yoga y Emprendedora.

DENISSE PHIT / Emprendedora y Master Fitness Coach.

.

En tan solo cuatro ediciones, DECIDIDAS ha evolucionado de un espacio de diálogo a una plataforma regional de acción con resultados tangibles: más de 2,000 asistentes presenciales, más de 200 líderes en el escenario y 229 millones de impactos mediáticos, cifras que reflejan el alcance de una comunidad que no solo visibiliza el liderazgo femenino, sino que lo convierte en capital económico, social y cultural para la región.

Para su quinta edición, DECIDIDAS Summit + Festival amplía su ambición bajo el eje “Economías del Futuro y Capital Creativo: cómo imaginar, crear y liderar”. La agenda abordará temas como innovación, geopolítica, economías del cuidado, tecnología, salud, sostenibilidad, inclusión financiera, deporte y creatividad, integrando nuevas formas de producir, invertir y crecer con impacto social.

La edición 2026 contará con la participación de líderes influyentes de distintas industrias y geografías, entre ellas Molly Gochman, artista experiencial; Billie Jean King; Jacinda Ardern; Nemonte Nenquimo; Sophia Bush; Nia Batts; Ana Aguilar, Presidenta del Consejo Mexicano de Negocios; Regina García Cuéllar, Directora General de la Asociación de Bancos de México; Honey Thaljieh, fundadora de Women’s Soccer in Palestine; Fátima Goss Graves, Presidenta del National Women’s Law Center; Edgar Ramírez, actor; la Dra. Yetsa Tuakli-Wosornu, directora fundadora del Sports Equity Lab de Stanford; y líderes de Harvard, el Banco Mundial e IBD, por mencionar algunas.

Ellas se suman a una comunidad de líderes que redefine el liderazgo, la economía y la cultura desde una perspectiva global y colaborativa.

DECIDIDAS Summit + Festival 2026 se consolida así como una cita estratégica para líderes, empresas, inversionistas y medios que buscan entender y ser parte de la transformación económica y cultural que ya está en marcha en América Latina.

Los boletos ya están a la venta en: www.decididas.com