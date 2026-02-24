¡Fichaje de emergencia! Mazatlán anuncia refuerzo para rescatar su último torneo en Liga MX

En medio de un torneo complicado, Mazatlán FC apuesta por un golpe de última hora para intentar enderezar el rumbo en el Clausura 2026. Los Cañoneros hicieron oficial la llegada del ecuatoriano Billy Arce, quien se suma como refuerzo para los últimos 10 partidos del campeonato.

El conjunto dirigido por Sergio Bueno no ha tenido un semestre sencillo. Desde el arranque del torneo, la directiva batalló para cerrar incorporaciones que apuntalaran el proyecto, situación que el propio técnico reconoció en su momento al admitir que estaban a la espera de refuerzos que nunca se concretaron.

Refuerzos que no llegaron

En el radar estuvieron nombres como Vitinho, quien militaba en Club Tijuana, y Leo Suárez, jugador con carta de Pumas UNAM y que actualmente se encontraba sin equipo. Sin embargo, pese a las negociaciones avanzadas, ninguno de los dos pudo concretar su llegada al cuadro sinaloense.

Ante ese panorama, la incorporación de Arce representa un movimiento clave para fortalecer el ataque mazatleco.

¿Qué puede aportar Billy Arce a Mazatlán?

El extremo ecuatoriano destaca por su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para generar centros peligrosos. Su perfil encaja en la necesidad urgente del equipo: profundidad y mayor contundencia en el último tercio del campo.

Arce llega procedente de Atlético Nacional, donde conquistó Liga y Copa. Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Santos FC, Peñarol, Barcelona SC y Liga Deportiva Universitaria de Quito.

¿Cuándo debutaría Billy Arce?

Si así lo decide Sergio Bueno, el atacante sudamericano podría tener sus primeros minutos este viernes en la Jornada 8 del Clausura 2026, cuando Mazatlán se mida ante el Pachuca, en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Mazatlán necesita respuestas inmediatas y Billy Arce llega con la misión de convertirse en el revulsivo que los Cañoneros tanto han buscado.