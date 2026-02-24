Sorteo Champions League: Día, hora y posibles cruces para Octavos de Final

Este miércoles 25 de febrero se conocerán los últimos invitados para el sorteo correspondiente a los Octavos de Final en la Champions League, mismo que se llevará a cabo el viernes 27 de febrero; este es el horario, canal de TV donde podrás seguirlo y todos los posibles cruces para cada uno de los equipos.

Con Bodo/Glimt como la sorpresa más grande en los Octavos de Final, un total de 16 equipos contienden por la corona del PSG, quienes buscan unirse a la selecta lista de bicampeones en la historia de la Champions League.

Esta es la información sobre día, horario y canales de TV y streaming en donde se podrá seguir EN VIVO el sorteo de la Champions League, donde cada uno de los equipos conocerá su destino.

Día del sorteo de Champions League: viernes 27 de febrero, 2026.

Horario del sorteo: 04:50 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: únicamente a través de TNT Sports.

Alternativas por streaming: A través de HBO Max y Fox One.

¿Cuándo se juegan los Octavos de Final?: los partidos de ida se disputarán entre el 10 y 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se jugarán una semana más tarde, el martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2026.

Los Octavos de Final de Champions League comenzarán el martes 10 de marzo. Reuters

Todos los posibles cruces para los Octavos de Final

Hasta antes de los partidos del miércoles 25 de febrero, cada uno de los equipos que calificaron de manera directa a los Octavos de Final cuentan con 3 posibles rivales, mientras que los que obtuvieron su boleto mediante playoffs, tendrán únicamente 2 probables contrincantes.

Estos son los equipos que ya se encuentran instalados en Octavos de Final en espera de los últimos 8 invitados:

Arsenal / Vs Bayer Leverkusen o ganador del Borussia Dortmund-Atalanta.

Liverpool / Vs Atlético de Madrid o ganador del Juventus-Galatasaray.

Barcelona / Vs Newcastle o ganador del PSG-Mónaco.

Manchester City / Vs Bodo Glimt o ganador del Real Madrid-Benfica.

Bayern Múnich / Vs Bayer Leverkusen o ganador del Borussia Dortmund-Atalanta.

Tottenham / Vs Atlético de Madrid o ganador del Juventus-Galatasaray.

Chelsea / Vs Newcastle o ganador del PSG-Mónaco.

Sporting Lisboa / Vs Bodo Glimt o ganador del Real Madrid-Benfica.

La Final de la Champions League se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en Budapest. Reuters

