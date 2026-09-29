Pochettino arremete contra el Manchester City: “es una tristeza”

Mauricio Pochettino, actual técnico de la selección de Estados Unidos, arremetió contra el Manchester City al considerar su éxito como un periodo de engaño y que cualquier castigo será imposible volver atrás, después de que hace unos días se ventilara de que los “citizens” son culpables de 114 acusaciones que la Premier League presentó en febrero de 2023.

“Si es cierto que las 114 reglas se han roto, hemos vivido en un periodo de engaño. Entonces, cualquier castigo es imposible de volver atrás. Queda muy dañada, sobre todo los controles porque al final muchos clubes han seguido las reglas y otros no las han seguido, pensando que el castigo, después de tantos años, ¿qué va a pasar? Un castigo económico, descuento puntos, no sé, es muy difícil”, mencionó en conferencia de prensa.

El Manchester City sumó títulos de la Premier League, Fa Cup, Supercopa de la UEFA, entre otros Reuters

A partir de ese periodo, el Manchester City consiguió títulos de la Premier League, Champions League, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de la UEFA. El club negó los cargos y su presidente Khaldoon Al Mubarak reitera en poder demostrar la inocencia del equipo.

“Sinceramente es una tristeza grande porque al final entramos en una situación en donde lo que se festejó tampoco era tan real, lo que parecía tan bueno tampoco fue tan bueno, lo que no pareció bueno a lo mejor era bueno, pero no pudo ser bueno… Al final hemos vivido un periodo donde la justicia deportiva no existió. Entonces, ¿cómo se repara todo lo que se dañó?”, agregó Mauricio Pochettino.

El Manchester City ha negado las acusaciones Reuters

El técnico de la selección de Estados Unidos espera que esto sirva para que en el futuro sean lo más justo posible y que “cada uno a través de sus capacidades y creatividad pueda tener justicia en competir de la misma manera”.

Pochettino dirigió al Southampton, Tottenham y Chelsea, rivales del Manchester City.