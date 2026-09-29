Fernando Alonso aplaza su retiro y renueva con Aston Martin para la temporada 2027

Al final, Fernando Alonso seguirá sumando kilómetros en la Fórmula 1 luego de que el piloto español y Aston Martin anunciaron la renovación de ambas partes para el 2027, una campaña en la que esperan demostrar el verdadero potencial del proyecto que han construido.

A través de un anuncio conjunto, la escudería Aston Martin confirmó la extensión de contrato a largo plazo del bicampeón mundial español junto con la continuidad del canadiense Lance Stroll.

El 2026 no ha sido el año que ambas partes esperaban. La llegada del afamado diseñador Adrian Newey y de Honda en esta campaña no solucionó los problemas de competitividad y, de hecho, llevó al equipo a ser el más lento de la parrilla. Actualmente presumen puntos por momentos de suerte que ha logrado aprovechar el español.

Confianza en el proyecto y el respaldo de la directiva

Para el asturiano de 440 Grandes Premios disputados, la confianza en que el proyecto puede ser competitivo para 2027 fueron su mayor factor para renovar.

"Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con Aston Martin. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con ayudarnos a tener éxito. Realmente creo en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo fuerte, personas increíbles, socios e instalaciones", expresó Alonso.

Por su parte, el presidente ejecutivo del equipo, Lawrence Stroll, destacó el valor que aporta el español en medio del proceso de reconstrucción de la escudería:

"Lance y Fernando han sido una parte crucial de nuestro viaje y estamos muy complacidos de confirmar que continuarán con nosotros en el próximo capítulo del equipo. Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un valor enorme a toda la organización. Estamos aquí para ganar y creo que tenemos el talento de clase mundial que necesitamos para lograr nuestros objetivos a largo plazo", aseveró Stroll.

Con la ratificación de Lance Stroll, quien afrontará su quinta campaña como coequipero del ovetense, Aston Martin mantendrá la alineación sin cambios para afrontar el torneo 2027.