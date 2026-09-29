Brasil se salvó de una pesadilla ante Australia; en alerta por Raphinha

La selección de Brasil salvó el “honor” ante Australia en el segundo amistoso de la Fecha FIFA y está en alerta por la lesión de Raphinha, quien salió de cambio por una lesión muscular. Connor Metcalfe anotó un golazo en el duelo que se celebró en el Suncorp Stadium de Brisbane, cuatro días después de haber empatado 1-1 con los Socceroos en Townsville.

El técnico Carlo Ancelotti movió jugadores y probó una estrategia nueva, reforzando el mediocampo con Gabriel Bontempo, que marcó su debut a con la selección mayor a la edad de 21 años. El portero Otávio, de 20 años, también se estrenó con el “Scratch”.

Australia tuvo cinco minutos mágicos, donde le remontó a Brasil AFP

En la primera jugada de peligro, Brasil se adelantó en el marcador con un tanto de vestidor: Vanderson anotó al minuto 3 tras asistencia de Bontempo.

Después, Australia puso sobre la pared al pentacampeón mundial. Alessandro Circati igualó al 28’ con un remate de espuela y Connor Metcalfe le dio la vuelta al marcador con un golazo desde fuera del área al 33’.

Raphinha ahora jugó por el centro del ataque e igualó 2-2 de penal al 45 y salió en el descanso por molestias musculares en el muslo derecho.

Para el segundo tiempo, Brasil recuperó la ventaja por conducto de Bruno Guimarães al 69 y Vinícius Júnior, quien provocó el penal y anotó al 80’.

“Hoy entramos con una estrategia nueva (Ancelotti cambió el sistema y reforzó el mediocampo con la entrada de Gabriel Bontempo), pero más allá de la manera de jugar, nosotros los futbolistas teníamos la responsabilidad de jugar mejor. El primer juego no había sido nada bueno”, declaró Guimarães.

Carlo Ancelotti probó una estrategia nueva para el segundo amistoso ante Australia AFP

El próximo sábado, Brasil jugará contra India en Calcuta.