México vs Jamaica Femenil tendrá casa llena este viernes

La Selección Mexicana femenil vuelve a la actividad este viernes 9 de octubre cuando enfrente a Jamaica en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro será el primero de dos partidos que disputarán ambas selecciones durante la Fecha FIFA de octubre y ya no cuenta con boletos disponibles para la afición.

El enfrentamiento servirá para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento del equipo previo a una zona de Concacaf. México viene a esta Fecha FIFA con el objetivo de mantener el ritmo y aprovechar los dos compromisos para ajustar detalles para sus próximos encuentros internacionales.

Los boletos para el primer partido de la Fecha FIFA ante la selección de Jamaica se encuentran agotados. boletomovil

México Femenil se prepara para el Campeonato Concacaf W

Los partidos ante la selección de Jamaica forman parte de la preparación tricolor femenil rumbo al Campeonato Concacaf W, torneo en el que México buscará conseguir su boleto para la Copa Mundial Femenina de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pedro López convocó a 23 futbolistas para esta Fecha FIFA, con nombres como Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Charlyn Corral y Kenti Robles.

El club América es el que más jugadoras aporta a la convocatoria, con Celeste Espino como arquera, a Kimberly Rodríguez y Jana Gutiérrez como defensoras, a Nancy Antonio como mediocampista y a Scarlett Camberos y Montserrat Saldívar como delanteras.

Jamaica representa una de las últimas oportunidades para el cuerpo técnico de observar al plantel antes del campeonato. La selección caribeña llega después de completar la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf con paso perfecto, tras vencer a Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda y Dominica.

¿Cuándo juega México Femenil contra Jamaica?

El primer encuentro de esta Fecha FIFA se disputará este viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y el partido podrá seguirse a través de la señal de TUDN y VIX.

Los boletos para este primer partido ya se encuentran agotados, por lo que las dos selecciones jugarán con un estadio completamente lleno.

El segundo enfrentamiento entre México y Jamaica se jugará el martes 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro, también a las 19:00 horas. Para este compromiso todavía quedan pocos boletos disponibles, por lo que la afición que quiera acudir aún puede consultar las entradas para el encuentro.