México vs Guatemala Sub-23 EN VIVO: hora, canal y transmisión Juegos Centroamericanos 2026
México cierra la fase de grupos de los Juego Centroamericanos 2026 enfrentando a Guatemala. Te decimos cómo y dónde ver el último partido del Tricolor
La Selección Mexicana Sub-23 se enfrenta a Guatemala en la tercera jornada de la fase de grupos del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos 2026. El duelo es clave para el Tri, que busca asegurar su pase a semifinales y mantener viva la defensa del título.
¿Cómo llegan México y Guatemala?
México llega con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Venezuela y empatar 1-1 con el anfitrión República Dominicana. El equipo dirigido por Eduardo Arce necesita un buen resultado para consolidar su posición en el Grupo A y clasificar a la fase de medallas con mayor tranquilidad.
Guatemala suma cero puntos después de caer 0-1 ante República Dominicana y 1-3 frente a Venezuela. Los chapines ya están eliminados matemáticamente, por lo que buscarán cerrar su participación con una actuación digna ante el favorito mexicano.
¿A qué hora juegan México vs Guatemala?
- Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026
- Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio El Cóndor, República Dominicana
Transmisión del partido México vs Guatemala
- El encuentro se podrá ver por FOX Sports (televisión de paga), Claro Sports (streaming), así como por Imagen Televisión (señal abierta)
¿Qué necesita México para avanzar a Semifinales?
México suma actualmente cuatro puntos en el Grupo A (tras el triunfo ante Venezuela y el empate con República Dominicana) y comparte el liderato con los anfitriones.
Los dos primeros de cada grupo clasifican a Semifinales. Un triunfo ante Guatemala le daría siete puntos y aseguraría prácticamente el pase (e incluso el primer lugar del sector, independientemente del resultado entre República Dominicana y Venezuela).
Un empate también le dejaría en buena posición para avanzar, aunque dependería del marcador del otro partido; solo una derrota complicaría seriamente sus opciones y lo dejaría a merced de los resultados y los criterios de desempate.
Historial entre México y Guatemala
- Partidos jugados: 34
- Victorias México: 22
- Victorias Guatemala: 4
- Empates: 8