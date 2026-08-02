México vs Guatemala Sub-23 EN VIVO: hora, canal y transmisión Juegos Centroamericanos 2026

La Selección Mexicana Sub-23 se enfrenta a Guatemala en la tercera jornada de la fase de grupos del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos 2026. El duelo es clave para el Tri, que busca asegurar su pase a semifinales y mantener viva la defensa del título.

¿Cómo llegan México y Guatemala?

México llega con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Venezuela y empatar 1-1 con el anfitrión República Dominicana. El equipo dirigido por Eduardo Arce necesita un buen resultado para consolidar su posición en el Grupo A y clasificar a la fase de medallas con mayor tranquilidad.

México sigue sin convencer en el futbol de los Juegos Centroamericanos 2026 Foto tomada de @miseleccionsubs

Guatemala suma cero puntos después de caer 0-1 ante República Dominicana y 1-3 frente a Venezuela. Los chapines ya están eliminados matemáticamente, por lo que buscarán cerrar su participación con una actuación digna ante el favorito mexicano.

¿A qué hora juegan México vs Guatemala?



Fecha: Lunes 3 de agosto de 2026



Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio El Cóndor, República Dominicana

Transmisión del partido México vs Guatemala

El encuentro se podrá ver por FOX Sports (televisión de paga), Claro Sports (streaming), así como por Imagen Televisión (señal abierta)

¿Qué necesita México para avanzar a Semifinales?

México suma actualmente cuatro puntos en el Grupo A (tras el triunfo ante Venezuela y el empate con República Dominicana) y comparte el liderato con los anfitriones.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a Semifinales. Un triunfo ante Guatemala le daría siete puntos y aseguraría prácticamente el pase (e incluso el primer lugar del sector, independientemente del resultado entre República Dominicana y Venezuela).

Un empate también le dejaría en buena posición para avanzar, aunque dependería del marcador del otro partido; solo una derrota complicaría seriamente sus opciones y lo dejaría a merced de los resultados y los criterios de desempate.

Historial entre México y Guatemala