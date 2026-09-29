Cristiano Ronaldo se ausenta del entrenamiento de Portugal previo al duelo contra Dinamarca

La Selección de Portugal continúa con su preparación para enfrentar a Dinamarca este jueves, pero el entrenamiento en el Eleda Stadion de Malmö, Suecia, estuvo marcado por las ausencias de Cristiano Ronaldo, João Félix y Francisco Conceição.

Durante los primeros 15 minutos de la práctica, que estuvieron abiertos a la prensa, Cristiano Ronaldo apareció en el terreno de juego con el uniforme de entrenamiento. Sin embargo, el capitán portugués no se incorporó al trabajo con sus compañeros.

El delantero se acercó al banco de suplentes y sostuvo una breve conversación con Jorge Jesus, antes de dirigirse nuevamente a los vestuarios. Hasta el momento de la sesión no se había ofrecido una explicación oficial sobre la ausencia de Ronaldo en el entrenamiento colectivo.

Cristiano Ronaldo no entrenó con el grupo

La situación de Cristiano Ronaldo genera atención de cara al partido contra Dinamarca, aunque su ausencia en esta parte del entrenamiento no significa que esté descartado para el encuentro.

Portugal también trabajó sin João Félix, mientras que Francisco Conceição tampoco participó en la sesión dirigida por Jorge Jesus.

En el caso de Conceição, su ausencia podría estar relacionada con las molestias que sufrió durante el partido anterior contra Noruega. El futbolista recibió un fuerte golpe en la pierna izquierda tras un choque con el noruego Ryerson.

Portugal consiguió imponerse 2-1 a Noruega, resultado con el que llega al próximo compromiso ante Dinamarca.

Jorge Jesus prepara a Portugal para enfrentar a Dinamarca

A pesar de las ausencias, la selección portuguesa mantiene su preparación para el duelo ante Dinamarca bajo las órdenes de Jorge Jesus, quien recientemente asumió como entrenador del combinado nacional.

Antes del entrenamiento, los futbolistas portugueses también recibieron el apoyo de aficionados que se encontraban cerca del hotel de concentración en Malmö.

Ahora, la atención está puesta en la evolución de Cristiano Ronaldo, João Félix y Francisco Conceição y en conocer si estarán disponibles para el partido del jueves.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió reservar las explicaciones hasta concluir la jornada de entrenamiento en Malmö, Suecia. De acuerdo con la FPF, el capitán llevó a cabo una sesión de trabajo individual en el gimnasio del hotel, ya que el estadio no contaba con el material necesario para realizarla.