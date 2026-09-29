Escándalo NBA: Arrestan al bicampeón J.R. Smith en Texas por violencia familiar

El exjugador de la NBA y dos veces campeón de la liga, J.R. Smith, fue arrestado este martes 29 de septiembre de 2026 en el estado de Texas bajo cargos graves de violencia familiar. La detención del exdeportista fue confirmada de manera pública por las autoridades locales a través de los registros del portal en línea de la comisaría del área metropolitana.

El exescolta de 41 años de edad enfrenta una acusación formal por el delito de agresión causando lesiones corporales en el ámbito de violencia familiar. La detención inicial fue ejecutada en la tarde por elementos del Departamento de Policía de Royse City, una localidad ubicada al noreste de la zona urbana de Dallas.

De acuerdo con los reportes oficiales de la corporación, los oficiales lograron interceptar el vehículo de Smith sobre la autopista Interestatal 30 gracias a que un lector automático de placas (ALPR) emitió una alerta activa, vinculando la unidad con una orden de aprehensión previa por un altercado de agresión física ocurrido en la zona de Southlake.

Tras su captura, Earl Joseph "J.R." Smith III fue ingresado formalmente al Centro de Detención del Condado de Hunt, donde permanece bajo custodia de los alguaciles. Según los expedientes judiciales consultados hasta el mediodía de este martes, las autoridades no han fijado un monto de fianza para autorizar su liberación temporal en el caso.

Trayectoria y campeonatos de J.R. Smith en la NBA

J.R. Smith construyó una destacada carrera de 16 temporadas en las duelas de la NBA, caracterizándose como un prolífico anotador saliendo desde la banca. Reclutado en la primera ronda del Draft de 2004 de forma directa desde la escuela secundaria, jugó para los New Orleans Hornets, Denver Nuggets y New York Knicks, conjunto con el que se adjudicó el galardón al Sexto Hombre del Año en la campaña 2012-2013.

El punto más alto de su legado deportivo llegó compartiendo vestuario con LeBron James. Smith se coronó campeón de la NBA en la histórica temporada de 2016 con los Cleveland Cavaliers. Posteriormente, sumó su segundo anillo de campeonato durante la campaña de 2020 con Los Angeles Lakers dentro de la burbuja sanitaria de Orlando, Florida, antes de retirarse para incursionar en el golf colegial.