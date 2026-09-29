Los Ángeles 2028: la Antorcha Olímpica recorrerá los 50 estados de EU por primera vez

El comité organizador de Los Ángeles 2028 (LA28) anunció un plan sin precedentes para el recorrido de la antorcha olímpica. Por primera vez en la historia del país, la llama sagrada visitará los 50 estados de la Unión Americana antes de encender el pebetero en la Ceremonia de Apertura en California.

El viaje de la antorcha comenzará de manera oficial durante la primavera de 2028. La ciudad elegida para el banderazo de salida en territorio estadounidense será Atlanta, Georgia, sede de los Juegos Olímpicos de 1996. Esta decisión busca tender un puente histórico y emocional entre la última edición de verano celebrada en Estados Unidos y el esperado regreso del evento.

El viaje arranca desde las raíces en Grecia

Fiel a la tradición del movimiento, el fuego olímpico se encenderá primeramente en la Antigua Olimpia, Grecia. Tras un breve circuito por tierras helénicas, los organizadores locales entregarán la llama en el emblemático Estadio Panathinaikó de Atenas, desde donde emprenderá el vuelo directo a la Unión Americana.

Aunque el comité organizador ya tiene el trazado general para asegurar la presencia del fuego en cada estado, la ruta específica y la lista final de ciudades participantes se anunciarán formalmente en 2027. Las autoridades de LA28 adelantaron que el convoy visitará monumentos icónicos, eventos de relevancia cultural y comunidades de todos los tamaños para descentralizar la gran fiesta deportiva.

Fechas clave del calendario olímpico y paralímpico

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se disputarán oficialmente del 14 al 30 de julio de 2028. Al concluir la justa masiva, los reflectores se trasladarán al movimiento adaptado.

Asimismo, el Relevo de la Antorcha Paralímpica tendrá su propio recorrido, iniciando su trayecto desde la ciudad de Stoke Mandeville, Inglaterra —cuna histórica del deporte paralímpico—, para culminar su camino en Los Ángeles previo a la inauguración de sus juegos, calendarizados del 15 al 27 de agosto de 2028.