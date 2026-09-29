Kemalito sorprende con emotivo homenaje a PAC

El fallecimiento del luchador PAC a los 40 años fue sorpresivo y varias estrellas le han dedicado diversas palabras para recordar al británico. El más reciente fue Kemalito, “El Rey de las Travesuras”, quien realizó un emotivo homenaje para el integrante de “Los Death Riders” en la Arena Puebla.

Tras llevarse el triangular de Microestrellas ante Chamuel y Tengu, Kemalito enseñó una máscara con el logo del luchador de All Elite Wrestling para después dejarla en el centro del ring.

En una de las funciones que ofreció PAC en la Arena México, Kemalito sintió el “poder” del luchador cuando entró a defender a Volador Jr. “El Rey de las Travesuras” se aferró a una de las piernas para que ya no siguiera golpeando al “Depredador mayor”. Sin embargo, el británico lo agarró y lo mandó a “volar”.

En vestidores, las cosas cambiaron. Ambos figuraron en una foto que se tomó en los pasillos de la Arena México cuando se realizó la función de Grand Slam México de AEW.

BANDIDO LE DEDICÓ EMOTIVAS PALABRAS A SU AMIGO PAC

Bandido fue otro de los luchadores que le dedicaron emotivas palabras a su amigo PAC tras enterarse de su fallecimiento.

“Esta noche es un poco difícil para mí, ya que hace unos minutos me acabo de enterar de que ha pasado a mejor vida el luchador que se llamaba PAC y era un buen amigo mío. El día de ayer me tocó compartir vestidor con él, intercambiamos playeras y nos dijimos que nos queríamos.

Es difícil para mí estar con todos esta noche con este dolor profundo que tengo en mi corazón. Si me ayudan, quiero darle un minuto de aplausos, que retumbe el cielo”, expresó “El Más Buscado” en Houston.

REVELAN DETALLES DEL FALLECIMIENTO DE PAC

Benjamin Satterley habría sido encontrado inconsciente en un auto que se encontraba en el estacionamiento de un restaurante en Illinois, previo a que se confirmara su fallecimiento.

El medio California Post divulgo un audio en el que se escucha cómo los paramédicos hablan de la gravedad del caso.

“Se trata de un paciente que va a estar inconsciente en un auto. Todavía no podemos confirmar si respira. En este momento, seguimos en contacto telefónico para obtener más información”, se escucha en el audio.

PAC fue declarado muerto a las 16:08 horas del pasado domingo. Unas horas antes, había luchado contra Andrade “El Ídolo”.

Este miércoles 30 de septiembre, AEW honrará la vida, carrera y legado de “una de las personas más grandes que hemos conocido jamás”.