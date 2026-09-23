Habrá casa llena en el debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana 

Tras el furor del Mundial 2026, la afición en Estados Unidos está lista para reanimar la fiesta y recibir a la Selección Mexicana con casa llena en Baltimore, Maryland.

Para el juego amistoso entre las selecciones de México y Colombia, el 26 de septiembre, la organización de Mextour indicó que van más de 60 mil entradas vendidas en el M&T Bank Stadium.

De esta manera, resta un 10 por ciento de localidades para agotar el boletaje, en lo que será el estreno de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor, que también sostendrá en territorio estadounidense duelos de preparación contra las selecciones de Perú, Estados Unidos y Chile.

La última presentación de la Selección Mexicana en Estados Unidos ocurrió el 30 de mayo, en la última etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo. La victoria fue de los mexicanos sobre Australia (1-0), en el Rose Bowl de Pasadena, California.

La afición mexicana en Estados Unidos tenía la esperanza de recibir al combinado azteca, entonces dirigido por Javier Aguirre, en un juego del Mundial 2026. Sin embargo, México no pasó de los octavos de final ante Inglaterra, en el Estadio Banorte (CDMX).

Será este jueves por la noche que la Selección Mexicana llegue a Baltimore, mientras que Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, viajará también el jueves desde su campamento en Philadelphia.