Las sorpresas que prepara Rafa Márquez para su primera convocatoria con el Tri

Rafa Márquez prepara la lista de convocados para los partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de septiembre-octubre, misma en la que se medirán a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile; futbolistas de Chivas tendrían desventaja para unirse al llamado del Cuerpo Técnico Tricolor.

En los compromisos que marcarán el debut de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, se revelaron los primeros nombres que estarían siendo llamados por el estratega nacional, mismo que mantendría la base de quienes disputaron el Mundial 2026.

Los siguientes partidos de la Selección Mexicana serán frente a 3 rivales de Conmebol y el conjunto de las Barras y las Estrellas, mismos que se estará disputando en Estados Unidos:

México Vs Colombia / sábado 26 de septiembre (Baltimore).

México Vs Perú / martes 29 de septiembre (New Jersey).

México Vs Estados Unidos / sábado 3 de octubre (Arizona).

México Vs Chile / martes 6 de octubre (California).

Las caras nuevas en el proceso del Tri rumbo al Mundial 2030

De acuerdo a la información compartida por el periodista David Medrano, estos serían algunos de los futbolistas considerados por Rafa Márquez y su Cuerpo Técnico para el siguiente llamado de cara a la Fecha FIFA de septiembre-octubre, mismos que aprovecharían la regla de únicamente convocar a dos jugadores por club de cara al duelo frente a Colombia del sábado 26 de septiembre:

Santiago Sandoval y Hugo Camberos (Chivas) / pese a contar con posibilidades de vestir la playera del Tri Mayor, uno de los inconvenientes más grandes para esos futbolistas es militar en el Rebaño, ya que ante el inminente llamado de Tala Rangel y Piojo Alvarado, estarían perdiendo su posibilidad de formar parte de México para el primero de sus 4 amistosos en la unión americana.

Alan Cervantes (América) / el mediocampista de las Águilas cuenta con minutos en el inicio del Apertura 2026 y es de los habituales para Guillermo Almada, además de que el conjunto azulcrema únicamente cuenta con la seguridad en el llamado de Israel Reyes, por lo que el contención podría recibir el primer llamado a Selección Mexicana con Rafa Márquez.

Iván Tona (Xolos) / una de los futbolistas que no fueron considerados en el proceso anterior y que contaría con posibilidades debido a lo mostrado sobre el terreno de juego es el mediocampista de 26 años, quien con el número 8 en la espalda es uno de los estandartes de los fronterizos en la mitad de la cancha.

La Selección Mexicana volverá a territorio nacional en el mes de noviembre, cuando dispute la Nations League de Concacaf. Mexsport

BFG