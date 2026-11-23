México busca el segundo triunfo consecutivo y un paso firme hacia Dieciseisavos en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 cuando se mida a Camerún este martes en el Grupo K.

El Tricolor sabe que una victoria le daría casi el boleto directo (los dos primeros de cada grupo avanzan y también los ocho mejores terceros), mientras que Camerún llega urgido de puntos tras un tropiezo en la fecha inaugural.

México Sub-17 busca ante Camerún la clasificación en el Mundial FMF

¿Cómo llegan México y Camerún?

México debutó con una victoria ajustada 1-0 ante Rumania, gracias al gol de Adán Sánchez. El portero José Corona mantuvo su portería en cero y el Tri sumó los primeros tres puntos de forma sólida, aunque el partido fue más cerrado de lo esperado.

Camerún cayó 1-2 ante Venezuela. Los sudamericanos se impusieron con goles de Román Lozada y Santiago Sánchez, por lo que llegan sin puntos y con la necesidad de reaccionar de inmediato si quieren seguir con vida en el grupo.

¿A qué hora se juega México vs Camerún?

Partido: México vs Camerún

Jornada: Segunda fecha del Grupo K (Mundial Sub-17 Qatar 2026)

Estadio: Campo 5 (Pitch 5) del complejo Aspire Zone, Doha / Al Rayyan, Qatar

Día: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario en México: 7:30 a.m. (tiempo del centro)

¿Dónde ver el México vs Camerún Mundial Sub-17?

El partido se transmite por Canal 9 (televisión abierta), TUDN (televisión de paga) y ViX (streaming).

¿Cómo va el Grupo K del Mundial Sub-17?