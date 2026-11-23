México vs Camerún: Dónde ver EN VIVO la Jornada 2 del Mundial Sub-17
La Selección Mexicana busca su segunda victoria en el Mundial Sub-17, se medirá ante Camerún y aquí te decimos a qué hora y dónde ver al Mini Tri en Qatar
México busca el segundo triunfo consecutivo y un paso firme hacia Dieciseisavos en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 cuando se mida a Camerún este martes en el Grupo K.
El Tricolor sabe que una victoria le daría casi el boleto directo (los dos primeros de cada grupo avanzan y también los ocho mejores terceros), mientras que Camerún llega urgido de puntos tras un tropiezo en la fecha inaugural.
¿Cómo llegan México y Camerún?
México debutó con una victoria ajustada 1-0 ante Rumania, gracias al gol de Adán Sánchez. El portero José Corona mantuvo su portería en cero y el Tri sumó los primeros tres puntos de forma sólida, aunque el partido fue más cerrado de lo esperado.
Camerún cayó 1-2 ante Venezuela. Los sudamericanos se impusieron con goles de Román Lozada y Santiago Sánchez, por lo que llegan sin puntos y con la necesidad de reaccionar de inmediato si quieren seguir con vida en el grupo.
¿A qué hora se juega México vs Camerún?
- Partido: México vs Camerún
- Jornada: Segunda fecha del Grupo K (Mundial Sub-17 Qatar 2026)
- Estadio: Campo 5 (Pitch 5) del complejo Aspire Zone, Doha / Al Rayyan, Qatar
- Día: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario en México: 7:30 a.m. (tiempo del centro)
¿Dónde ver el México vs Camerún Mundial Sub-17?
- El partido se transmite por Canal 9 (televisión abierta), TUDN (televisión de paga) y ViX (streaming).
¿Cómo va el Grupo K del Mundial Sub-17?
- Venezuela — 3 puntos (1-0-0) | Goles: 2-1 | Diferencia +1
- México — 3 puntos (1-0-0) | Goles: 1-0 | Diferencia +1
- Camerún — 0 puntos (0-0-1) | Goles: 1-2 | Diferencia –1
- Rumania — 0 puntos (0-0-1) | Goles: 0-1 | Diferencia –1