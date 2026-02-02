“México Ski”, el rap mariachi que narra la vida olímpica de Hubertus von Hohenlohe

El nombre de Hubertus von Hohenlohe tiene un significado especial para México; por un lado, fue el hombre que puso al país en el reflector de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero su última participación en Sochi 2014 lo dejó en una mala posición. Ahora, a unos días del inicio de Milano-Cortina 2026, el esquiador ha lanzado una canción denominada “México Ski”, donde habla de su paso por el deporte, pero también de cómo México lo abrazó y, a la vez, lo criticó.

La idea de una canción que mezcla el rap con el mariachi y algunos rastros de “Cielito Lindo” surgió de la necesidad de Hubertus von Hohenlohe de plasmar su paso por el deporte olímpico de una forma que trascendiera. La canción es el relato no solo de su trayectoria deportiva, sino también de los retos que enfrentó para hacer su sueño realidad.

Su carrera en la música no es improvisada y, desde la década de los años 80, ha estado ligado a ella en diferentes facetas de la producción, por lo que todo se trató de un reencuentro.

El video musical es dirigido por Eva Nilsen y fue filmado en México, en Xochimilco así como en el Hotel Camino Real de Polanco y San Miguel de Allende, pero también en Dobbiaco, Italia, para las escenas de nieve.

Mira el video México Ski

¿Quién es Hubertus von Hohenlohe?

La historia de México en los Juegos Olímpicos de Invierno no se puede entender sin Hubertus von Hohenlohe. Fundador de la Federación Mexicana de Esquí, nacido en la Ciudad de México, es descendiente de la nobleza alemana.

Representó a México en seis ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, desde su debut en Sarajevo 1984 hasta Sochi 2014. Fue en esa última edición donde sufrió una caída que se hizo viral mientras competía en la prueba de slalom.

“Fue una pena que me cayera. La pista fue complicada; el trazado, con la combinación de la pendiente y la nieve, impidió a los competidores tener un buen descenso”, mencionó en su momento. El recuerdo quedó para la historia, incluso por encima del camino que abrió para los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno.