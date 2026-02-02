 Agreden a exseleccionado de Brasil y se burlan de él en televisión... el mismo día

Fue un mal día para Felipe Melo, exjugador del Palmeiras y de la Selección brasileña, además de otros clubes de Europa como Juventus y Galatasary.

No fue una edición de la Supercopa de Brasil más, un simple trámite entre dos equipos que en apariencia no tienen tanta rivalidad. Flamengo cayó con el Corinthians 2-0 y con ello se desataron las burlas.

Felipe Melo, quien representa la filosofía del Palmeiras y que fue debutado por el Flamengo, fue el blanco de los ataques durante toda la jornada.

Primero, a Melo lo reconocieron en las tribunas. Como trabaja de comentarista deportivo, buscaba el palco de prensa, pero quedó aprehendido entre las tribunas de los torcedores del Corinthians que comenzaron a insultarlo de inmediato.

Fue un momento brusco y en donde corrió de verdad peligro. En el instante se intercambiaron groserías a tal punto que estuvieron muy cerca de llegar a los golpes. Una persona de seguridad del sexo femenino estaba ahí como testigo, pero no intervino sino hasta que Felipe Melo se fue por unas escaleras a la zona de prensa.

El partido se efectuó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, pero enfrentó al Flamengo de Río de Janeiro ante el Corinthians, uno de los equipos más fuertes de Sao Paulo. Los del Corinthians no pasaron desapercibido a Felipe Melo que jugó con el Palmeiras de 2017 a 2021 siendo parte importante del Derby Paulista.

LE CELEBRAN EN LA CARA

El partido fue ganado por el Corinthians 2-0 con goles de Gabriel Paulista al 26 y Yuri Alberto al 99, en un partido dramático, extenuante y que fue muy denso para todos.

Al silbatazo final, los jugadores del Corinthians corrieron a una esquina del campo, justo donde estaba Felipe Melo con micrófono en mano junto a otros dos compañeros entre los que estaba el exjugador Denilson dando las impresiones del partido y cuando lo vieron los jugadores del Corinthians, empezaron a gritar con más fuerza desfilando junto a él con el triunfo en la mano, incluso uno de ellos le toca la cabeza calva con un golpe sin fuerza.