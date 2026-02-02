"Boicot al Super Bowl LX: ¿Por qué los estadunidenses planean impedir la presentación de Bad Bunny?"

A menos de una semana de que se lleve a cabo el esperado Super Bowl LX, la atención no solo está puesta en el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Sea hawks, sino también en el artista que encabezará el espectáculo de medio tiempo: Bad Bunny. El cantante puertorriqueño, quien ha sido un referente mundial en la música urbana, es el centro de una controversia que está incendiando las redes sociales, especialmente en Estados Unidos.

El Grammy y la reacción de las redes sociales

Recientemente, Bad Bunny se consagró como uno de los artistas más destacados de la indust ria musical al ganar el Grammy en la categoría de Álbum del Año, el galardón más codiciado de la noche. Sin embargo, tras su victoria, comenzaron a circular en redes sociales comentarios negativos, especialmente desde cuentas estadunidenses, que no solo criticaron su música, sino también su presencia en un evento tan significativo como el Super Bowl.

El disgusto de muchos usuarios se ha traducido en propuestas de boicot al evento, tanto al partido como a las marcas que compran espacio publicitario durante el mismo. En plataformas como X (antes conocido como Twitter), los comentarios no se hicieron esperar. "Si la NFL no cambia inmediatamente el show de medio tiempo de quien sea que sea 'Bad Bunny', verán la mayor caída de audiencia en la historia del Super Bowl", afirmó uno de los internautas. Otros usuarios se unieron a la propuesta de boicotear el evento, alegando que la presencia del cantante podría afectar la audiencia futura de la NFL.

Algunos comentarios críticos incluyen frases como: "No veré a Bad Bunny ni el partido", "La gente ya no le hace gracia, pero ahora es ridículo", y "La NFL lamentará esta decisión". La reacción de los detractores no solo se ha centrado en la elección del artista para el show, sino también en un sentimiento generalizado de rechazo a la influencia de la música latina en un evento históricamente asociado a la cultura estadunidense.

La postura de Bad Bunny: Críticas a ICE

La controversia no se limita a las redes sociales, sino que también está vinculada a las posturas políticas del cantante. Durante su aceptación de los premios en los Grammy, Bad Bunny aprovechó la oportunidad para hacer una fuerte declaración contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), especialmente en relación con las redadas recientes que han generado gran debate en la sociedad estadunidense.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadunidenses", expresó el cantante en un claro mensaje de apoyo a los inmigrantes y contra las políticas restrictivas de inmigración del gobierno de EE. UU. Su intervención se sumó a su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad, valores que han sido recurrentes en su carrera.

El impacto de la controversia

La elección de Bad Bunny como el principal protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX parece haber dividido opiniones. Mientras algunos celebran la oportunidad de que un artista latino se haga presente en un evento de esta magnitud, otros consideran que la participación del puertorriqueño es un factor polarizador en la audiencia estadunidense.

Lo que está claro es que la controversia que rodea a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX no se desvanece, y las conversaciones sobre el tema seguirán intensificándose conforme se acerque la fecha del evento, programado para el próximo 11 de febrero en el Levi's Stadium. La NFL, por su parte, aún no ha dado señales de reconsiderar su decisión, lo que indica que, independientemente de las críticas, Bad Bunny será la figura central del esperado show de medio tiempo.

Con el Super Bowl a la vuelta de la esquina, solo queda esperar si la controversia afectará realmente la audiencia del evento o si, por el contrario, impulsará aún más el interés por el espectáculo deportivo y musical.