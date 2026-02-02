Tigres confía en incorporar a Rodrigo Aguirre antes del cierre del mercado de la Liga MX 

Los Tigres de la UANL ya se encuentran en la recta final de su preparación para la nueva edición de la Concacaf Champions Cup, con un enfrentamiento clave ante el Forge FC a la vista. Sin embargo, el equipo también mantiene su atención en el mercado de fichajes, buscando reforzar su plantilla para afrontar la competencia con más jerarquía.

En conferencia de prensa, Guido Pizarro, capitán del equipo, se mostró optimista respecto a la llegada de nuevos refuerzos, especialmente en lo que respecta a Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo que sería clave en la ofensiva felina. "Estamos a la espera de eso, hemos trabajado muy bien a nivel institucional para buscar los refuerzos indicados que nos vengan a potenciar", comentó Pizarro, destacando el esfuerzo que el club ha puesto en la adquisición de jugadores que fortalezcan el plantel. Según fuentes cercanas al club, el apodado "Búfalo" Aguirre ya tiene todo acordado para reforzar a los Tigres, tras su salida del América. La transacción, que se concretará en una venta definitiva, aún depende de la liberación del cupo de extranjero en la plantilla, lo que ha retrasado su llegada a Monterrey.

Por otro lado, la situación de Nicolás Ibáñez sigue siendo incierta. El delantero argentino presentó molestias físicas que lo han dejado fuera de los entrenamientos en los últimos días, lo que podría complicar su participación en el viaje a Canadá. Este contratiempo, según Pizarro, podría acelerar la decisión sobre su futuro, ya que el club tiene en mente negociar su salida antes del 9 de febrero. Se sabe que Ibáñez ha recibido tres ofertas, dos de la MLS y una de la Liga MX, siendo el Red Bull de New York el equipo más cercano a conseguir su fichaje.

En cuanto a refuerzos, Tigres también tiene en puerta la llegada de César Araújo, mediocampista uruguayo que llega como agente libre. Pizarro destacó las cualidades del jugador: "Es un chico joven, con mucha proyección y que nos dará variantes en varias posiciones y sistemas". Araújo llegará a Monterrey este lunes por la noche, y se espera que se una al equipo para integrarse a la dinámica de trabajo con miras a los próximos compromisos.

El partido ante Forge FC, que se disputará bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas cercanas a los -17 grados Celsius, también representa un desafío para los Tigres. Pizarro aceptó que el clima podría ser un factor decisivo en el rendimiento de su equipo, pero aseguró que el club se ha preparado para afrontarlo de la mejor manera posible.

Con la Concachampions como uno de los objetivos prioritarios del club, los Tigres buscan reforzar su plantel mientras se alistan para un nuevo reto internacional, en el que la experiencia de sus jugadores y los nuevos fichajes podrían marcar la diferencia.