México en la Serie del Caribe: el jersey de raíces oaxaqueñas que revoluciona el beisbol

Un concurso universitario colocó a Ivanna Torres en el diamante beisbolero y su talento, inspirado en el arte mexicano, la llevó a volarse la barda. El diseño que visualizó para el uniforme tricolor tendrá, durante la próxima Serie del Caribe, una exposición global que jamás imaginó.

Los coloridos bordados oaxaqueños que resaltan el nombre de México en la franela blanca son obra de la tapatía de 20 años. Al momento en que los peloteros la porten en el terreno de juego, una enorme sonrisa de satisfacción deslumbrará desde la tribuna.

¡Es algo irreal! Tener esa oportunidad y ver que se hizo el diseño tal cual como lo realicé está súper padre”, expresó la estudiante de diseño e indumentaria de moda de la Universidad Jesuita de Guadalajara.

“Será un momento en el que algo tan local se vuelva global por la Serie del Caribe. Es un emblema visualmente de lo que somos como mexicanos: coloridos, valientes y profundamente conectados a nuestras raíces. Espero poder compartir un pedazo de lo que es México con otros países”, agregó en entrevista con Excélsior.

Ivanna ganó el concurso al apostar por un diseño oaxqueño lleno de color. Cortesía

El momento culminante para Ivanna fue al explicar su diseño, cuando logró convencer al jurado para ser elegida como triunfadora.

Decidí usar todos esos colores porque investigué qué significaban aquí en México. El rojo que puse es la pasión, la energía y la esperanza que tenemos por nuestra tierra. Los detalles en verde son renovación y fuerza. El blanco como base representa la pureza, el movimiento de la vida y la conexión entre el mundo físico y espiritual”.

Los detalles florales los quise implementar por los bordados oaxaqueños. Los colores, el rosa, verde y el naranja, también están inspirados en la flor y en las formas redondas que evocan lo femenino y la conexión con la tierra. Siento que más allá de un diseño es una narrativa visual que conecta a la afición con el jugador y con las raíces de nuestro país”.

“No es nada más llevar un jersey, sino portar con orgullo un pedazo de lo que es México”, explicó sobre el uniforme.

El jersey ha sido un éxito en la venta por internet. Cortesía

Se vuela la barda: éxito en ventas

La prenda se vende a un ritmo acelerado por internet. Los aficionados tuvieron amor a primera vista con el jersey y la gorra, que también retomó el diseño de la universitaria.

Quería hacer un diseño diferente a lo que se usa y que quedara con la estética de un uniforme de beisbol”.

Luego del éxito que tuvo con su primera creación, la universitaria sueña en grande y apunta a las Grandes Ligas del diseño.

“Me gustaría tener una pasarela internacional y que el diseño mexicano se conozca en otros países”.