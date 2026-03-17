Ross Chastain le responde a Daniel Suárez: “Es alguien con quien simplemente no me llevo bien”

Ross Chastain finalmente salió a expresar su punto de vista sobre al incidente que protagonizó con el mexicano Daniel Suárez tras la carrera de NASCAR Cup del domingo pasado en Las Vegas.

En ese evento, los ahora excoequiperos tuvieron varios roces en pista, siendo el que pasó a tres vueltas del final el que desató el enojo de Chastain, a tal grado de mostrarle una seña obscena y chocarle intencionalmente tras la bandera a cuadros mientras ya se dirigían a los pits.

Al bajarse de sus coches, Chastain y Suárez se hicieron de palabras, a tal grado de que el piloto estadunidense empujó al piloto mexicano, quien posteriormente admitió que quería golpearlo, aunque se resistió ante la posibilidad de recibir un castigo por parte de NASCAR. Además, reveló que había dicho comentarios que "cruzaron la línea".

Este martes, Chastain compareció ante la prensa durante un evento realizado en unas instalaciones de NASCAR en Charlotte, Carolina del Norte, y en el que, al principio, admitió que su enojo se debió principalmente a su mal rendimiento a lo largo de la competencia, a lo cual se sumó la actitud que, en su opinión, había tomado el ahora piloto de Spire Motorsports.

En ese momento, sin duda estaba furioso y enfadado, y habría hecho las cosas de otra manera si hubiera tenido tiempo para pensarlo”, explicó.

Definitivamente no me habría ido sobre él después de la carrera. No fue mi intención. Lo haría diferente si pudiera retroceder, y entonces, claro que no lo habría empujado. Sólo estaba harto de la conversación que él estaba tratando de tener, quería que se fuera, le pedí que se fuera, no se fue, quería que retrocediera”.

Él estaba demasiado cerca y yo sólo no quería escuchar nada más de lo que estaba diciendo porque él no estaba asumiendo ninguna responsabilidad, y yo quería que lo hiciera”.

Sin embargo, Chastain dejó entrever una posible ruptura en la relación con Daniel Suárez desde que el mexicano también era parte de Trackhouse Racing, escuadra en la que militó desde la fundación de la escuadra, en 2021, hasta el año pasado, aunque ya entablaron comunicación en las últimas horas.

Puse todo lo que pensaba en un mensaje de texto y se lo envié, sólo para tener constancia. De esa manera, podía tener tiempo para escribirlo y redactarlo como yo quería, y así él supiera cuál era mi postura”, compartió. “Desde entonces, hemos estado intercambiando llamadas. Él me ha llamado, yo lo he llamado”.

Pero repito, antes de este fin de semana, no nos llevábamos bien, y eso viene de mucho antes. Superamos el final de nuestra etapa juntos cuando éramos compañeros de equipo, aunque no creo que sea malo que no me lleve bien con todo el mundo”.

Recordando mi infancia, te enseñan a llevarte bien con todos, pero a medida que he crecido, creo que en nuestro deporte de élite, NASCAR, eso está bien, y él es un tipo con el que simplemente no me llevo bien”.

Adicionalmente, Chastain dijo no estar de acuerdo con la manera en la que Suárez maneja ciertas situaciones, como la del domingo, en la cual a pesar de que el mexicano asumió la culpa por el incidente de la antepenúltima vuelta, reiterando su “falta de responsabilidad”.

Hubo cero por ciento por su parte, no sólo este fin de semana. Se volvió algo más grande, todo se me fue de las manos rápidamente, y trabajaremos para manejarlo mejor. En ese momento perdí los estribos, y se trata de asumir mi responsabilidad”.