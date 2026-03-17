"El boxeo no es un juego": Julio César Chávez advierte riesgo de tragedia tras el Ring Royale

El fenómeno de los combates entre celebridades e influencers alcanzó un nuevo pico de audiencia el pasado domingo 15 de marzo con la celebración de Ring Royale en la Arena Monterrey. Bajo la organización de Poncho De Nigris, el evento —que incluyó el esperado choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo— peleó cara a cara ante la entrega de los Premios Oscar. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con el espectáculo.

Julio César Chávez, la máxima leyenda del boxeo en México, estuvo presente en el recinto y no ocultó su preocupación por lo que considera una falta de respeto y de preparación hacia una disciplina donde se arriesga la vida y, donde considera podría presentarse una desgracia si no se toman las medidas adecuadas.

A pesar de que Adame se llevó la victoria, Julio César Chávez señaló que la condición física de los participantes fue alarmante. En charla con la presentadora Elisa Beristain, fue tajante.

“Contento, las peleas estuvieron muy buenas, la verdad, pero el boxeo no es un juego. A pesar de que Adame ganó, la verdad lo vi cansado, le puede pegar un infarto. Hasta que no pase un accidente van a quedar a gusto, ojalá le siga yendo bien a todos, me da gusto, pero es un deporte de respeto y creo que lo están tomando muy a la ligera y hasta que no pase un accidente van a quedar contentos”.

El mito de la protección: Por qué la careta es peligrosa

Una de las críticas más profundas de Chávez se centró en la falsa sensación de seguridad que brindan los organizadores al utilizar equipo de protección. Para "El César del Boxeo", el uso de caretas en personas no profesionales puede ser contraproducente y aumentar el riesgo de lesiones cerebrales graves.

“Yo lo que digo es que es un deporte de peligro. Uno se sube al ring y no sabes cómo se bajen. Lo están tomando muy a la ligera. Además, con careta es más peligroso porque los golpes rebotan, entonces es donde vienen los coágulos de sangre. El boxeo no es un juego”, subrayó la leyenda mexicana.