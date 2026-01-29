México entra de emergente y sueña con el título en la Serie del Caribe

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar, dijo que si un representativo tricolor logra llevarse el título de la Serie de Caribe, que se realizará del 1 al 7 de febrero, sería la cereza en el pastel a su primer año de gestión en el circuito.

México volvió a entrar como “bateador emergente” para resolver la organización del Clásico Caribeño, que este año le tocaba a Venezuela. La sede de Jalisco llega fortalecida y con la experiencia previa como anfitrión. Además, con la participación del equipo de casa Charros.

Son retos que nos gustan, no es la primera vez que México entra a rescatar una Serie del Caribe, es parte de nuestra esencia como país de levantar la mano y realizar una de las mejores Series del Caribe de la historia. Mexicali nos puso un nivel muy alto el año pasado y creo que ahora Jalisco, incluso entrando de emergente, será una gran sede”, expresó Escobar en entrevista.

El titular de la LMP adelantó que el gran ganador de Serie del Caribe es el aficionado mexicano que podrá observar un beisbol de alta calidad con los representativos de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, así como los de casa México Rojo (Charros de Jalisco) y México Verde (Tomateros)

El que Charros juegue en casa le puso ese ingrediente adicional. Los aficionados van a poder disfrutar de dos grandes equipos mexicanos y será un torneo espectacular”, advirtió.

El primer año al frente del circuito invernal lo considera de aprendizaje y de retos, pero también de satisfacción.

No hemos parado, ha sido una primera temporada positiva. Lo que más destaco es la presencia de los aficionados en los estadios, el alcance de las transmisiones de los juegos y toda la parte de nuestras redes sociales con los contenidos que se han generado. Por su puesto, que la cereza en el pastel sería que uno de los equipos mexicanos pudiera coronarse en casa”.

La organización de la Serie del Caribe ha cuidado todos los detalles desde la programación del calendario. La final se volverá a realizar en un sábado por la noche, lo que genera una mayor expectación y además evitan coincidir con el Super Bowl, que se realizará el domingo 8 de febrero.

Hemos estado atentos de cómo nos podemos acomodar. No se compite con otro evento deportivo, pero sí buscamos un espacio especial. El elegir un sábado en la noche es un horario premium y esperamos que sea de los ratings más elevados de los que hemos tenido. Veo un escenario de tener al México Rojo y al México Verde en la final, eso sería ya una garantía de que nos llevamos el título”.

cva