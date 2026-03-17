"Vamos a por ellos": Vinícius Jr. brilla en el pase del Real Madrid sobre el Manchester City

Vinícius Júnior dejó atrás la sombra de las polémicas que de vez en cuando lo acompañan para dejar un doblete que hace que se le hinche el pecho de orgullo cuando se le pregunta si el Real Madrid ya está listo para enfrentarse al Bayern Múnich en la próxima fase de la Champions League: “Vamos a por ellos”, dice con sobrada confianza el extremo brasileño al final del triunfo de 2-1 ante el Manchester City.

Esta versión de Vinícius fue la madura, la que no polemiza o provoca en el campo. La que fue un martillo pilón en el área del Manchester City y cuyo doblete parece poca recompensa luego de todas las opciones que tuvo mano a mano con Gianluigi Donnarumma, a quien pudo doblar en la primera mitad desde los 11 pases y en los segundos finales un un certero remate en el corazón del área.

Es un partido muy importante para nuestra confianza, porque desde el principio de la temporada, tenemos muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como hemos controlado estos dos de la eliminatoria, porque era un partido muy difícil contra un gran equipo, un gran entrenador, donde ellos se quedan mucho tiempo con balón, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es trabajar y aprovechar la oportunidad”, reflexionó Vinícius Júnior a la cadena MoviStar + apenas se escuchó el silbatazo final. “Claro que he fallado, pero hoy no necesitaba tanto (estar atinado)”.

Vinicius Junior cerró con un gran remate dentro del área para sentenciar la victoria en el duelo de vuelta de la serie de octavos de final ante el Manchester City. AFP

La ventaja de tres goles con la que salieron la semana pasada del Estadio Santiago Bernabéu, fue la clave para que el Real Madrid no viera de frente a los fantasmas de la eliminación y por quinta ocasión dejen fuera a un equipo dirigido por Pep Guardiola en la historia de su competición fetiche, en la que han alcanzado la corona en 15 ocasiones.

Todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos y cuando juega el Madrid en esta competición, todo cambia, la afición cambia, los jugadores cambian y estamos más que preparados para lo próximo que viene”, dice Vinícius sin un dejo de duda en las palabras.

El extremo brasileño volvió a tener la oportunidad de cobrar un tiro penal, pero a diferencia de la semana pasada en la que Donnarumma se lo atajó, en esta ocasión encontró las redes para poner adelante al Real Madrid en una primera mitad en la que encaminaron su clasificación a cuartos de final luego de que la acción que desembocó en la pena máxima provocó la expulsión de Bernardo Silva. Vini sintió el respaldo para cobrarlo y lo hizo de forma efectiva.

“Hoy le he vuelto a decir a Fede Valverde (que él tire el penal), pero él, como capitán, me ha dado toda la confianza, lo que un capitán debe hacer, y he marcado el gol para ayudar al equipo a poder salir con la victoria”.