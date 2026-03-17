De descanso a titular: Messi está enfocado en volver con el Inter de Miami y buscar su gol 900

El Inter Miami respira aliviado. Lionel Messi está en perfectas condiciones para el partido de este miércoles ante Nashville SC, por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El astro argentino llega a este encuentro a un gol de alcanzar los 900 en su trayectoria, y apunta para liderar a las Garzas en el Chase Stadium en el torneo de clubes regional.

Messi llega con 899 goles ante un rival que ya le ha dado problemas. El equipo del Inter de Miami aspira a superar octavos por segunda temporada consecutiva y, de lograrlo, podría tener como rival al América en la fase de cuartos de final.

El técnico argentino Javier Mascherano confirmó que Messi está en condiciones de jugar conferencia de prensa. “Leo (Messi) y Rodrigo (De Paul) están en perfectas condiciones”, explicó el estratega campeón de la MLS.

Lionel Messi fue reservado en su más reciente partido de la MLS contra Charlotte. AFP

¿Por qué no jugó Lionel Messi en el último partido de la MLS?

Messi y De Paul fueron reservados en el más reciente de los encuentros del Inter de Miami en la MLS ante Charlotte, por el exigente calendario de viajes y el campo sintético en el que tendrían que haber jugado el fin de semana.

Veníamos de muchos viajes y pensando en que era un campo sintético y siempre complicado el de Charlotte, preferíamos que eviten el viaje”, explicó Mascherano.

El empate sin goles en la ida en Nashville deja todo abierto en la eliminatoria de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El gol de visitante sigue vigente, por lo que Inter Miami debe ganar para avanzar.

"Todo dependerá de ir a buscar el partido y ganarlo. Nashville es un equipo que ataca bien, el único partido que no convirtió fue con nosotros”.

El duelo será el último en el Chase Stadium antes de la inauguración del Nu Stadium el 4 de abril, con capacidad para más de 26 mil espectadores.

De la banca por descanso a titular decisivo, Messi afronta un partido clave. Inter Miami sueña con la Concacaf; si el capitán responde, el camino a cuartos se abre.

¿Cuántos goles lleva Messi con el Inter de Miami?

El astro argentino Lionel Messi ha conseguido 80 goles desde que se unió al Inter de Miami hace un par de años.